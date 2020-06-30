ذكرى وطنية تجسد نجاح إرادة شعب.. وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسي بـ عيد ثورة 30 يونيو

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية"، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية" بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
جاء بها: "يُسعدنى بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجيًا المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم بالتوفيق والسداد.
يأتى إحتفالنا بتلك الذكرى الوطنية تجسيدًا لنجاح إرادة شعب أَبىِّ .. إحتمى بحكمة قائده وثار فى وجه جماعات الشر بدافع من وطنيته .. ليُسطر بذلك صفحة عز وخلود ستظل على مر العصور .. شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود .. وستبقى على مر الزمان تحكى لقادم الأجيال .. كيف أصبحتم سيادة الرئيس وشعب مصر العظيم ملحمة من العطاء والإنتماء والفداء لتراب هذا الوطن العزيز.. حفظكم الله وسدد على طريق الحق والخير خطاكم .. وكل عام وسيـادتكم بخير".