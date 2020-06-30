ذكرى وطنية تجسد نجاح إرادة شعب.. وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسي بـ عيد ثورة 30 يونيو

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية"، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية" بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.





جاء بها: " يُسعدنى بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجيًا المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم بالتوفيق والسداد.



