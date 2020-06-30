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سيارات

للحفاظ على المحرك.. حالات يجب فيها تغيير ماء الردياتير فورا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 05:06 م
ماء الردياتير
ماء الردياتير
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اشرف عطية
الردياتير هو المسؤول الأول عن تبريد المحرك لأن يتلف عند تعرضه لدرجات الحرارة العالية خصوصا في البلاد التي تشهد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة مثل مصر و الخليج  وتكون مهمة ماء الردياتير هي إبقاء درجة حرارة محرك السيارة مستقرة في أقصى الظروف سواء كانت حرارة الجو مرتفعة جدًا أو درجة الحرارة منخفضة جدًا، لذا يجب عدم استخدام المياه العادية .


مياه التبريد العادية تضر بالسيارة و المحرك لانها تصيبهما بالصدأ ومن أهم الاسباب التي تمنعك من استخدام المياه العادية في تبريد المحرك هي أنها تحتفظ بالحرارة علي عكس سائل التبريد المخصص لذلك وحتي درجة غليانها تصل الي 130 درجة مئوية علي عكس المياه العادية التي تصل درجة غليانها الي 90 درجة مئوية .


سائل التبريد الخاص بالمحرك له مدة صلاحية مثل جميع السوائل والزيوت والأجزاء في السيارة وعند انتهاء مدة صلاحيته يفقد خصائصه في تبريد المحرك و يصبح حينها مضرا بالردياتير والمحرك .


لذلك تنصح شركات السيارات وشركات تصنيع مياه الردياتير بتغيير السائل  كل 80 ألف كم او سنتين ايهما اقرب خصوصا في البلاد الحارة  لعدم استطاعة المياه الاحتفاظ بخصائصها اكثر من هذه المدة .
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