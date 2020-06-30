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منوعات

اختفاء نجم ضخم قوة سطوعة أكبر من الشمس بـ 2.5 مليون مرة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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احمد شريف

 اختفى نجم ضخم على بعد 75 مليون سنة ضوئية من الأرض بشكل مفاجئ ، حيث يعتقد علماء الفلك أنه قد تكون هذه هي المرة الأولى التي يرون فيها انهيارً أحد النجوم  في ثقب أسود دون انفجار نجمي


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، اكتشف  علماء الفلك غياب النجم الأزرق المتغير موجود في مجرة ​​Kinman Dwarf  باستخدام تلسكوب المرصد الجنوبي الأوروبي الكبير (VLT).


وقال علماء الفلك إن هذا النوع من النجوم غير المستقرة  أكثر سطوعًا بمقدار 2.5 مليون مرة من الشمس، لافتين إلى أن النجم قد  اختفى عن الأنظار في وقت ما بين 2011 و 2019.


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 وتوضح التفسيرات  أن النجم البعيد تم حجبه بواسطة الغبار ، لكن تقول نظرية أخرى  أن النجم انهار في ثقب أسود دون أي انفجار نجمي .


وقال باحثون من كلية ترينيتي في دبلن إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم ما حدث للنجم ، ولكن قد يضطرون إلى الانتظار حتى يدخل المرصد الأوروبي الجنوبي تلسكوب كبير للغاية في عام 2025.

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