موازنة البرلمان تناقش مشروع قانون تنظيم التعاقدات وتعديل رسوم الإذاعة

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عدد من الاجتماعات المتتالية برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية.



