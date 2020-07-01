موازنة البرلمان تناقش مشروع قانون تنظيم التعاقدات وتعديل رسوم الإذاعة

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عدد من الاجتماعات المتتالية برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية.
وتعقد اللجنة اجتماع بالتنسيق مع لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان لدراسة قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا حول التعاون والمساعدات المتبادلة فى الأمور الجمركية والموقع فى القاهرة بتاريخ 19 فبراير 2020.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعاتها تشريعات مقدمة من عدد من النواب وهي " تعديل قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018
و تعقد اللجنة ايضا اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الثقافة والإعلام والآثار لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.