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ديني

شيخ الأزهر: لا يستطيع أحد مصادرة حق مصر التاريخي في نهر النيل

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:32 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمد شحتة
أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن نهر النيل هو شريان الحياة لمصر التي كانت دائمًا ولا تزال داعيةَ سلام واستقرارٍ للجميع.

وقال شيخ الأزهر في صفحته الرسمية على فيس بوك، أنه لذلك فإن دفاع مصر عن حقوق شعبها في الحصول على حصته المائية واجبٌ لا يحتمل الجدل ولا يقبل التهاون، وإذا كان معلوم أن أحدًا لا يستطيع أن يصادرَ حق إثيوبيا في التنمية والاستفادة من النهر، فإن أحدًا أيضًا لا يستطيع أن يصادر حق الشعب المصري التاريخي في مياه هذا النيل.

وأكد أنه ينبغي على المجتمع العربي أولًا والدولي ثانيًا أن يبادر -ودون إبطاء- إلى الوقوف إلى جوار مصر ومساندتها للوصول إلى حل سلمي مناسب يضمن حقوق مصر المائية كاملة في هذه القضية المصيرية؛ ليبقى نهر النيل دائمًا شريانَ خير وسلام.
شيخ الأزهر: لا يستطيع أحد مصادرة حق مصر التاريخي في نهر النيل
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