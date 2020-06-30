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سيارات

أوبر تطبق إجراءات وقائية جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 08:05 م
صدى البلد
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كريم عاطف

بعد قرارات عدد من الدول بالفتح الندريجى، و تخفيف إجراءات العزل والإغلاق المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا ، وبدء عودة الأعمال إلى طبيعتها بشكل تدريجي .دأت شركة أوبر تعزيز إجراءات السلامة والوقاية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19،


و أعلنت  الشركة عن اعتماد سلسلة من الإجراءات الوقائية غير المسبوقة للحافظ على صحة وسلامة جميع مستخدمي تطبيقها.

وأوضحت الشركة فى بيان لها عددا من الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا ، منها تمكن الركاب في الدول التي فرضت ارتداء الكمامات بشكل إلزامي، مثل المملكة العربية السعودية، من إلغاء الرحلة في حال عدم ارتداء السائق للكمامة دون تحمل أية رسوم أو غرامات.

بالاضافة الى التزام السائقين بإجراءات وقائية إضافية مثل التعقيم المنتظم لسياراتهم، والتأكد من توفير معقمات اليدين للركاب، 

وسيتعين على الركاب الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة مثل ارتداء الكمامات، وغسل اليدين قبل الركوب السيارة، والجلوس في المقعد الخلفي، والتعامل مع أمتعتهم الشخصية مثل الحقائب ومشتريات البقالة ومقاعد الأطفال.

وقال عبد اللطيف واكد، المدير العام لأوبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تواصل الهيئات الحكومية الخاصة في جميع أنحاء العالم العمل على تقييم وترتيب الأولويات لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد–19، ونحن في أوبر نعتبر مسألة الصحة والسلامة أولوية قصوى، وندرك قيمة ودور التكنولوجيا الحديثة في جعل السفر أكثر أمانًا وسلامة من أي وقت مضى.

 وأضاف وأكد أنه مع البدء بتخفيف إجراءات العزل وفتح المدن، حرصنا على الاستفادة من حجم وتأثير منصتنا لدعم الجهود الحكومية من خلال التعاون والمساعدة في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

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