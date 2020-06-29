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سيارات

تويوتا تزيد حصتها في أوبر العالمية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:17 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة تويوتا لصناعة السيارات عن امتلاك 10.25 مليون سهم في أوبر بقيمة 292 مليون دولار وتعتبر هذه الحصة هي الاستثمار الثاني لتويوتا في أوبر بعد الاستثمار الأول في مجال تطوير تقنيات القيادة الذاتية في العام 2018 م.

وبذلك الاسهم تصبح تويوتا ، ولاول مرة ضمن اكثر من 160 شركة تقنية عالمية ضمن قائمة فوربس Global 2000 ، بسبب تطبيقات الهاتف الذكي أوبر ،  لتصبح بذلك صناعة التقنية هي الاكبر في صفوف الشركات المتداولة عالميا ، في الوقت الذي لا تزال فيه الصناعات الأخرى تتحمل تكاليف ضغط أزمة جائحة فايروس كورونا المستجد .

وتعد أوبر احدث الشركات التقنية الجديدة تصنيفًا حيث وصلت  المركز 712 من 2000 ، على الرغم من الصعوبات التي تبعتها بسبب توقف انشطة المواصلات و حظر التجول ، كان اخرها تراجع سهمها بشكل سريع بخسارة 8.5 مليار دولار .

وبدأت العديد من شركات التقنية العالمية بالخروج من حالة الاضطراب والفوضى التي تبعت أزمة جائحة فايروس كورونا المستجد و العودة الى سرعة عملها وقوتها الكاملة .

وكانت قد أعلنت أوبر أنها ستتخلى عن 3,700 وظيفة بدوام كامل بسبب التأثير المالي لوباء فيروس كورونا، وذلك في الملف الذي قدمته لجنة الأوراق المالية والبورصات.

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