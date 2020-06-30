مستشار رئيس الجمهورية للصحة: عقار ريمديسيفر ليس جديدا..فيديو

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن عقار "ريمدسيفير" من ضمن العقاقير التي كانت متاحة لعلاج مجموعة من الفيروسات في العالم، وليس عقارا جديدًا.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية خلال مداخلة هاتفية في نشرة أخبار "تن" المذاعة علي قناة "تن" الفضائية، أنه تم إجراء تجارب سريرية على هذا العقار، وتم استخدامه عالميًا على بعض حالات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه تم استخدام عقار "ريمديسفير" لعلاج مرض الإيبولا سابقًا في إفريقيا.



وتابع أن فاعلية نتائج هذا العقار تختلف من مريض إلى آخر، حسب حالته الصحية.



وأشار إلى أنه تم استلام جرعات من هذا العقار، وتم تصنيعه محليًا، مؤكدًا أن هناك بروتوكول محدد لاستخدام هذا العقار.