AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف.. صور السيسي في شوارع ليبيا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:44 م
صور الرئيس السيسي
صور الرئيس السيسي في ليبيا
Advertisements
منار شعبان
دعمت الدول العربية والغربية موقف  الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه الأزمة الليبية ووقوفه بجانب الأشقاء في ليبيا حيث أعلن في خطابه له استعداد الجيش المصري لصد أي عدوان يهدد المنطقة وحذر من تجاوز خط (سرت - الجفرة) شرقي الأراضي الليبية معتبرا تجاوزه خط أحمر.

اقرأ أيضا:
فيديوجراف.. ضربات متتالية لأردوغان وتحذير أخير من الاتحاد الأوروبي

دعم الرئيس السيسي لم يقف عند السلطات العليا فقط ولكنه انتقل الي الشعب الليبي أيضا حيث تداولت وسائل إعلام ليبية، مجموعة من الصور للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تعليقها في أنحاء  مدينة بنغازي، وكتب عليها "مصر قلب العروبة".


ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لم نكن غزاة.. الرئيس السيسي: تجاوز حدود سرت - الجفرة خط أحمر.. فيديو

السيسي: أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيا لحماية حدودنا

الجيش يحمي ولا يهدد.. 20 رسالة من الرئيس السيسي خلال تفقد المنطقة الغربية العسكرية

خطة إنقاذ ليبيا .. السيسي يحدد شروط تدخل القاهرة فى الأزمة وخطوط مصر الحمراء فى مواجهة مرتزقة أردوغان

ترحيب دولى وعربي بكلمة السيسي حول ليبيا..السعودية والإمارات والبحرين: ندعم مصر فى الحفاظ على أمنها القومى ودحر الميليشيات وحماية حدودها من الإرهاب والمرتزقة.. الخارجية الأمريكية: وضع حد للتدخل الأجنبي

العالم يؤيد السيسي.. أمريكا تدعم مصر بشأن ليبيا وتنقلب على تركيا وأردوغان

ترشيحاتنا

تراخي المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالجزائر

فيروس جديد يهدد العالم بجائحة.. G 4 تهديد وبائي خطير مصدره الصين.. شديد العدوى وينتقل مباشرة من الخنازير إلى البشر

عاجل | الكاف يعلن إقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

القومي للبحوث: لقاح و3 أدوية سيتم الإعلان قريبا عنها لعلاج كورونا.. فيديو

تشكيل برشلونة ضد أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني.. ميسي يقود الهجوم

النقابة العامة للاتصالات تؤكد على أحقية المحالين على المعاش بالعلاوات الخمس

AdvertisementS

الأعلى للأثار تكشف تفاصيل التمثال الذي ظهر بجوار وزير الخارجية أثناء إلقاء خطابه.. فيديو

تراخي المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالجزائر

رسميا.. الكاف يعلن مواعيد إقامة مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي أبطال أفريقيا

رغم حقنها بجرعتين بلازما.. تدهور ملحوظ في حالة رجاء الجداوي

مزيج من 3 فيروسات ومصدره الخنازير.. G 4 فيروس صينى جديد يهدد بكارثة عالمية.. تفاصيل

فيروس ليزا في إيطاليا يتسبب في قتل قطة ويصيب 4 أفراد

تعرف على سعر طرح الكمامة على بطاقة التموين بدءا من الغد

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تفاجئ متابعها بإطلالة جديدة.. والجمهور: شكلك حامل

مسئول بمنظمة الصحة العالمية: الأسوأ لم يأت بعد

مجنونة يا قوطة..الفلاحين تحذر: ارتفاع مرتقب بأسعار الطماطم

بعد الإعلان عن استئناف البطولة في سبتمبر.. إجراءات الكاف لتجنب الإصابة بكورونا في دوري أبطال أفريقيا

3 ميزات في واتسآب لا يعرفها الكثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وكيل بريليانس: شبكة الطرق أحدثت فرقا شاسعا في قطاع السيارات بعد تولي السيسي

من داخل سيارتها.. نوال الزغبى تثير الجدل بإطلالة جديدة.. شاهد

بـ تايجر فوق الركبة.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جديدة