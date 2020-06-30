فيديوجراف.. صور السيسي في شوارع ليبيا

ترحيب دولى وعربي بكلمة السيسي حول ليبيا..السعودية والإمارات والبحرين: ندعم مصر فى الحفاظ على أمنها القومى ودحر الميليشيات وحماية حدودها من الإرهاب والمرتزقة.. الخارجية الأمريكية: وضع حد للتدخل الأجنبي