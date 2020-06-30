فيديوجراف.. صور السيسي في شوارع ليبيا

دعمت الدول العربية والغربية موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه الأزمة الليبية ووقوفه بجانب الأشقاء في ليبيا حيث أعلن في خطابه له استعداد الجيش المصري لصد أي عدوان يهدد المنطقة وحذر من تجاوز خط (سرت - الجفرة) شرقي الأراضي الليبية معتبرا تجاوزه خط أحمر.
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دعم الرئيس السيسي لم يقف عند السلطات العليا فقط ولكنه انتقل الي الشعب الليبي أيضا حيث تداولت وسائل إعلام ليبية، مجموعة من الصور للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تعليقها في أنحاء مدينة بنغازي، وكتب عليها "مصر قلب العروبة".
ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.