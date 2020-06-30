AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أولى الرحلات إلى تونس ولندن.. مصر للطيران تستأنف تشغيلها المنتظم بعد توقف 3 أشهر

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:25 م
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
تستأنف الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الأربعاء، الموافق أول يوليو، رحلاتها الجوية المنتظمة، لأكثر من 29 نقطة مباشرة بدول العالم، بعد فترة توقف استمرت لنحو ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، على خلفية قرار الحكومة المصرية بوقف الرحلات الجوية من وإلى المطارات المصرية لمواجهة الجائحة الوبائية.


كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن أولى الرحلات الجوية التابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، سوف تغادر في تمام الساعة الثامنة صباحا، على متنها نحو 100 راكب، متوجهة إلى دولة تونس وتحمل رقم MS843، لتكون أول رحلة عربية منتظمة لمصر للطيران تقلع منذ وقف حركة الطيران بالمطارات المصرية.


وأشارت المصادر، إلى أن أولى الرحلات الأوروبية المنتظمة التي تسيرها شركة مصر للطيران، سوف تغادر من مطار القاهرة في تمام الساعة التاسعة صباحا، تحمل رقم MS777، متوجهة إلى مدينة لندن على متنها نحو 265 راكبا.


ويشهد مطار القاهرة الدولي، استعدادات وإجراءات وقائية مكثفة لاستئناف رحلات الطيران الدولية المنتظمة، غدا الأربعاء الموافق أول يوليو، بعد فترة توقف لنحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن تصل نسبة تشغيل الرحلات الجوية إلي 30% مع بداية التشغيل على أن تزيد تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصول 615 مصريا من العالقين في الإمارات إلى مطار القاهرة

رحلة ألمانية تغادر مطار القاهرة لنقل 287 راكبا عائدين إلى بلادهم

على متن 315 رحلة.. وزير الطيران: نقلنا 57 ألف مصري عالق بالخارج منذ بداية أزمة كورونا

6 رحلات استثنائية تغادر القاهرة على متنها 927 أجنبيا عالقا في مصر

على متن 4 رحلات.. 615 أجنبيا من العالقين يغادرون مطار القاهرة

على متن 8 رحلات.. وصول 1412 مصريا من العالقين في الخارج

ترشيحاتنا

طارق شوقي يمنح إجازات استثنائية للعاملين بمدارس وزارة التربية والتعليم

قرارات الكاف.. فرصة ذهبية لكارتيرون.. تحد لــ فايلر.. والبدري يترقب

بسبب المظاهرات.. مقتل وإصابة عدة أشخاص إثر 3 انفجارات في إثيوبيا

بعد شائعة حملهن.. 10 صور توضح زيادة وزن ياسمين عبد العزيز وياسمين صبري

3 ميزات في واتسآب لا يعرفها الكثيرون

منها 3 عربية | الاتحاد الاوروبي يفتح أبوابه لـ 14 دولة بدون أمريكا

AdvertisementS

الأعلى للأثار تكشف تفاصيل التمثال الذي ظهر بجوار وزير الخارجية أثناء إلقاء خطابه.. فيديو

تراخي المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالجزائر

رسميا.. الكاف يعلن مواعيد إقامة مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي أبطال أفريقيا

رغم حقنها بجرعتين بلازما.. تدهور ملحوظ في حالة رجاء الجداوي

فيروس ليزا في إيطاليا يتسبب في قتل قطة ويصيب 4 أفراد

تعرف على سعر طرح الكمامة على بطاقة التموين بدءا من الغد

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تفاجئ متابعها بإطلالة جديدة.. والجمهور: شكلك حامل

مسئول بمنظمة الصحة العالمية: الأسوأ لم يأت بعد

مزيج من 3 فيروسات ومصدره الخنازير.. G 4 فيروس صينى جديد يهدد بكارثة عالمية.. تفاصيل

3 ميزات في واتسآب لا يعرفها الكثيرون

مجنونة يا قوطة..الفلاحين تحذر: ارتفاع مرتقب بأسعار الطماطم

بعد الإعلان عن استئناف البطولة في سبتمبر.. إجراءات الكاف لتجنب الإصابة بكورونا في دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من داخل سيارتها.. نوال الزغبى تثير الجدل بإطلالة جديدة.. شاهد

بـ تايجر فوق الركبة.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جديدة

كاش مايوه وفساتين قصيرة.. 5 صور من العطلة الصيفية لـ رانيا يوسف على مدار الأسبوع تستفز الجمهور