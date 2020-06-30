أولى الرحلات إلى تونس ولندن.. مصر للطيران تستأنف تشغيلها المنتظم بعد توقف 3 أشهر

تستأنف الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الأربعاء، الموافق أول يوليو، رحلاتها الجوية المنتظمة، لأكثر من 29 نقطة مباشرة بدول العالم، بعد فترة توقف استمرت لنحو ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، على خلفية قرار الحكومة المصرية بوقف الرحلات الجوية من وإلى المطارات المصرية لمواجهة الجائحة الوبائية.









كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن أولى الرحلات الجوية التابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، سوف تغادر في تمام الساعة الثامنة صباحا، على متنها نحو 100 راكب، متوجهة إلى دولة تونس وتحمل رقم MS843، لتكون أول رحلة عربية منتظمة لمصر للطيران تقلع منذ وقف حركة الطيران بالمطارات المصرية.









وأشارت المصادر، إلى أن أولى الرحلات الأوروبية المنتظمة التي تسيرها شركة مصر للطيران، سوف تغادر من مطار القاهرة في تمام الساعة التاسعة صباحا، تحمل رقم MS777، متوجهة إلى مدينة لندن على متنها نحو 265 راكبا.







