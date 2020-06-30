اتحاد بنوك مصر: مشاركة الجهاز المصرفي فى تمويل سد النهضة مزاعم مغرضة

نفي محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر و بنك مصر التابع للحكومة؛ ما نقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تمويل البنوك المصرية عمليات بناء سد النهضة الإثيوبي.
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وذكر " الإتربي" أن هذه الاشاعات لا يمكن تصديقها، واصفا من يروجونها أنهم مغرضون.
وأضاف " الإتربي" أنه سبق للبنك المركزي المصري نفي هذه المزاعم في مرات سابقة سواء تمويل بنوك مصرية او تمويل سندات لبناء سد النهضة .
وطالب اتحاد بنوك مصر بالجميع تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات او اخبار والحرص على التأكد من صحتها ودقتها من مصادرها الرسمية.