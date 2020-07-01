اليوم .. إجازة ببعض البنوك لإغلاق السنة المالية

البنوك العاملة بالسوق المصرية والتي تغلق ميزانيتها بنهاية يونيو المنتهي أمس الثلاثاء. قرر البنك المركزي المصري ، اليوم الأربعاء، استمرار منح بعض









وقال البنك المركزي في تقرير صادر عنه إن تلك البنوك ستعود لعملها غدا " الخميس".





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وذكر البنك المركزي المصري، أن البنوك التي تغلق حساباتها وميزانياتها في نهاية ديسمبر من كل، ستستكمل عملها اليوم، بعد العودة من إجازة ذكري ثورة 30 يونيو.





ومنح البنك المركزي المصري البنوك أمس، إجازة رسمية بمناسبة الذكري السابعة لثورة 30 يونيو .



