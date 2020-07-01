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اقتصاد

اليوم .. إجازة ببعض البنوك لإغلاق السنة المالية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:02 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
قرر البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، استمرار منح بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية والتي تغلق ميزانيتها بنهاية يونيو المنتهي أمس الثلاثاء.


وقال البنك المركزي في تقرير صادر عنه إن تلك البنوك ستعود لعملها غدا " الخميس".

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وذكر البنك المركزي المصري، أن البنوك التي تغلق حساباتها وميزانياتها في نهاية ديسمبر من كل، ستستكمل عملها اليوم، بعد العودة من إجازة ذكري ثورة  30 يونيو.


ومنح البنك المركزي المصري البنوك أمس، إجازة رسمية بمناسبة الذكري السابعة  لثورة 30 يونيو .


وقال البنك إنه تقرر  تعطيل العمل بالجهاز المصرفي، للاحتفال بذكري الثورة.

 

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