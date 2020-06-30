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السفير ماجد عبد الفتاح: جامعة الدولة لا تسعى لوقوع صدام عربي إفريقي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:05 م
ماجد عبد الفتاح
ماجد عبد الفتاح
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عبد الخالق صلاح
قال السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن نصف العالم العربى يقع فى إفريقيا وعليه لا تسعى جامعة الدول العربية إلى وقوع صدام عربى إفريقى فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، متابعا "نريد حل ذلك فى إطار حل سلمى تعاونى عربى إفريقى".

وأضاف "عبد الفتاح"، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أن جامعة الدول العربية تطلب بضم خبراء مياه من الأمم المتحدة فى مفاوضات سد النهضة.

وأوضح "عبد الفتاح"، إن هناك إنجازا مصريا عربيا سودانيا في وضع ملف سد النهضة على طاولة مجلس الأمن، منوها بأن هناك قوة كانت تعمل بشكل مكثف لمنع مناقشة مفاوضات سد النهضة فى المجلس، مشددًا على أن ما تم أمس يعد إنجاز ونجاح لمصر.

وتابع "عبد الفتاح"، أن مصر حريصة حتى الآن بعدم الإضرار بإثيوبيا، ولذلك لم يتضمن مطالبات مصر فى مجلس الأمن أى قرارات عقابية تجاه تعسفها فى مفاوضات سد النهضة.

وأكد أنه فى حال عدم تعاطى الجانب الإثيوبى تجاه المناشدات المصرية بمجلس الأمن، سوف تنتصر الشرعية الدوليةوتطبيق القوانين الدولية المرعية والاتفاقيات التى تم التوقيع عليها من كافة الأطراف.

وشدد "عبد الفتاح"، على أن جامعة الدول العربية لا تسعى للمواجهة بل نسعى لحماية حقوق الشعبين "المصرى والسودانى"، مشيرا إلى أن "الدول العربية كافة متوحدة مع مصر فى هذه القضية ولا يوجد أى اختلاف".

ولفت المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إلى أن وجود المراقبين الدوليين والأمم المتحدة مهم فى مفاوضات سد النهضة، كون ذلك يصب فى مصلحة الجانب العربى.
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