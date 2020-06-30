ملاك.. مي سليم تشعل إنستجرام بإطلالة جذابة بهاف استوميك.. شاهد
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:18 م
مي سليم
نشرت الفنانة مي سليم صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام ، وظهرت من خلال صورتها بإطلالة ناعمة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن رقة وجمال إطلالتها.
وكتبت مي سليم على صورتها، وعلقت: angel.. وتعني : ملاك .
وظهرت مي سليم ، ترتدى توب باللون الأبيض هاف استوميك، على بنطال ابيض واسع أبرز رشاقتها بشكل كبير. واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
و تركت مي سليم
شعرها منسدلا بطريقة انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.واختارت مي سليم، بعض اللمسات من الآي شادو و السموكي ايز الروز، مع الماسكرا؛ لإبراز جمال عينيها، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.
وأكملت مي سليم إطلالتها بإرتداء بعض الإكسسوارات الناعمة ، حيث انها اكتفت بارتداء قرطين كبيرين باللون الذهبي، مع ارتداء ساعة يد بنفس اللون، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وجذابة.