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مرأة

ملاك.. مي سليم تشعل إنستجرام بإطلالة جذابة بهاف استوميك.. شاهد

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:18 م
مي سليم
مي سليم
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آية التيجي
نشرت الفنانة مي سليم صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام ، وظهرت من خلال صورتها  بإطلالة ناعمة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن رقة وجمال إطلالتها.

وكتبت مي سليم على صورتها، وعلقت: angel.. وتعني : ملاك .


وظهرت مي سليم ، ترتدى توب باللون الأبيض هاف استوميك، على بنطال ابيض واسع أبرز رشاقتها بشكل كبير.

و تركت مي سليم شعرها منسدلا بطريقة انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

واختارت مي سليم، بعض اللمسات من الآي شادو و السموكي ايز الروز، مع الماسكرا؛ لإبراز جمال عينيها، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وأكملت مي سليم إطلالتها بإرتداء بعض الإكسسوارات الناعمة ، حيث انها اكتفت بارتداء قرطين كبيرين باللون الذهبي، مع ارتداء ساعة يد بنفس اللون، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وجذابة.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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