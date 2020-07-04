كارتيرون لصدى البلد: أحترم قرارات الكاف لأنها فكرت فى مصلحة الأندية

علق الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عن رأيه فى قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التى تم الإعلان عنها اليوم بشأن مصير بطولتى دورى أبطال افريقيا والكونفدرالية .



وقال كارتيرون فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أحترم قرارات الأتحاد الأفريقى بإقامة مباريات نصف النهائى والنهائى من مباراة واحدة فقط، مما سيوفر حماية أكبر للفرق وسفر أقل، وبالتالى لن يتم التعرض لإجهاد السفر المتكرر الذى كان يحدث من قبل.



وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم برئاسة أحمد الأحمد، مجموعة قرارات هامة بعد الإجتماع مع أعضائه، من أهمها إستئناف بطولتى دورى الأبطال والكونفدرالية فى شهر سبتمبر المقبل، بنظام مباراة واحدة فقط بالدور نصف النهائى، ومثلها بالنهائى، ولم يتم الإستقرار بشكل نهائى على مكان إقامة مباريات دورى الأبطال هل ستستمر بالكاميرون أم ستنقل فى بلد أخرى، على عكس بطولة الكونفدرالية التى تم الإعلان عن استقبال المغرب لها.