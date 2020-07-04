AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كارتيرون لصدى البلد: أحترم قرارات الكاف لأنها فكرت فى مصلحة الأندية

السبت 04/يوليه/2020 - 01:59 ص
الفرنسى باتريس كارتيرون
الفرنسى باتريس كارتيرون
Advertisements
رشا حسين
علق الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عن رأيه فى قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التى تم الإعلان عنها اليوم بشأن مصير بطولتى دورى أبطال افريقيا والكونفدرالية .

وقال كارتيرون فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أحترم قرارات الأتحاد الأفريقى بإقامة مباريات نصف النهائى والنهائى من مباراة واحدة فقط، مما سيوفر حماية أكبر للفرق وسفر أقل، وبالتالى لن يتم التعرض لإجهاد السفر المتكرر الذى كان يحدث من قبل.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم برئاسة أحمد الأحمد، مجموعة قرارات هامة بعد الإجتماع مع أعضائه، من أهمها إستئناف بطولتى دورى الأبطال والكونفدرالية فى شهر سبتمبر المقبل، بنظام مباراة واحدة فقط بالدور نصف النهائى، ومثلها بالنهائى، ولم يتم الإستقرار بشكل نهائى على مكان إقامة مباريات دورى الأبطال هل ستستمر بالكاميرون أم ستنقل فى بلد أخرى، على عكس بطولة الكونفدرالية التى تم الإعلان عن استقبال المغرب لها.
ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه فريق الرجاء المغربى، ويتقابل الأهلى مع فريق الوداد المغربى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكاف: لا مجال للحديث عن مباراتى الأهلي والزمالك في أبطال أفريقيا

كاف يقدم سيناريوهات بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي والجديد

الكاف يكشف عن موعد عودة دوري أبطال أفريقيا ومكان ملعب نهائي الكونفيدرالية

الاتحاد المغربي يرغب فى التعاون مع الجبلاية لتنسيق مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

مقترح جديد داخل الكاف بإقامة نهائيات دوري أبطال إفريقيا فى الإمارات

اليوم.. مؤتمر صحفي لـ أحمد أحمد للإعلان عن قرارات الكاف الحاسمة

ترشيحاتنا

مصاب بـ كورونا يوجه رسالة مؤثرة وتحذيرًا قبل وفاته بيوم واحد

وصلة رقص مستمرة... فيفي عبدة تشعل انستجرام

تحذير عاجل من رئيس قسم الصدر بطب الأزهر من تناول أدوية كورونا للوقاية.. فيديو

فنانًا لم يعرفه جوجل.. محمود جمعة أخذ شهرته بعد وفاته

في 7 أيام .. حيلة غير متوقعة للتغلب على إدمان الشاي والقهوة

أشكر زوجتي لانها رضيت تتجوزني.. دياب: عندي فوبيا من الجوع والبرد.. فيديو

AdvertisementS

مرتضى منصور يقرر إزالة اسميّ حسن شحاتة وأشرف قاسم من منشآت نادي الزمالك

قرارات لن أعلن عنها.. مرتضى منصور يهدد بتقديم استقالته

أخبار الرياضة| ميسي يقترب من مانشستر سيتي .. ليفربول يبرم أولى صفقاته.. مفاوضات الأهلي مع جوهرة بيراميدز

مرتضى منصور لأحد الحاضرين باجتماع قدامى الزمالك: انت زملكاوي ولا جاسوس ..فيديو

أشرف صبحي: قمنا بدورنا القانوني في أزمة النادي الأهلي وتركي آل الشيخ .. فيديو

طارق يحيي يكشف عن طلب مرتضى منصور من جماهير الزمالك بشأن قضية نادي القرن..فيديو

مرتضى منصور يرد على بلاغات وشكاوى الأهلي بـ"الصفقات".. فيديو

4 قرارات حاسمة من مرتضى منصور | رسالة خاصة لـ جماهير الزمالك وتطورات قضية نادي القرن

اخبار الزمالك| الفريق يجري فحص كورونا.. إزالة اسمي حسن شحاتة واشرف قاسم من المنشآت.. ومرتضى منصور يدعو لفتح صفحة جديدة مع الالتراس

بعد أنباء تعيينه حكمًا لمباراتهما معًا.. بكاري جاساما قاتل أحلام الأهلي والوداد

احنا نادي القرن بالأمر الواقع.. مرتضى منصور: مش من حق الأهلي يشتكينا.. فيديو

أخبار الأهلي.. النادي يتسلم ملعب السلام في النصف الثاني من يوليو.. حقيقة التفاوض مع تراوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تنمرها على الفتيات ذوات الأسنان غير المتناسقة.. أجرأ 10 صور لـ ميس حمدان

وصف مدينة الإسكندرية وأبوابها القديمة في عيون الرحالة ابن بطوطة منذ مئات السنين

بدون مكياج .. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بالأبيض أمام البحر