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اقتصاد

استقرار الدولار في بداية تعاملات اليوم

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:03 ص
سعر الدولار مقابل
سعر الدولار مقابل الجنيه
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محمد يحيي
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بالبنوك، بعد هبوطه بمعدل قرشين مساء أمس الثلاثاء، ليسجل آخر سعر له لدي البنك المركزي نحو 16.08 جنيه للشراء و 16.18 جنيه للبيع.

وصل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه ببنكي مصر و الأهلي 16.07 جنيه للشراء مقابل 16.17 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء مقابل 16.18 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " المصرف المتحد، بلوم، مصر إيران للتنمية، العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي، المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول، التنمية لصناعية، التجاري الدولي" نحو 16.09 جنيه للشراء مقابل 16.19 جنيه للبيع.

ووصل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه لدي بنوك " عودة، البركة، مصرف أبوظبي، الكويت الوطني" نحو 16.11 و 16.12 جنيه للشراء و 16.21 و 16.22 جنيه للبيع.


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