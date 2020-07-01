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لؤلؤة مصر الجديدة.. السياحة: 100 مليون جنيه تكلفة تطوير قصر البارون.. فيديو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 04:29 ص
قصر البارون
قصر البارون
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محمود محسن
قالت الدكتورة سهى بهجت المتحدثة باسم وزارة السياحة ، إن قصر البارون شهد إقبالا كبيرا بعد افتتاحه أمام المواطنين حتى وصل عدد الزوار إلى 700 في أول يوم بعد افتتاحه، موضحة أن مصر تشهد حاليا نهضة ثقافية كبيرة .

وأضافت " بهجت" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " اكسترا نيوز ، أن قصر البارون يعد بمثابة إشعاع نور فى منطقة مصر الجديدة ، مؤكدة ان هناك توافدا إعلاميا مكثفا؛ لزيارة وتصوير قصر البارون بعد افتتاحه.

وأشارت المتحدثة بإسم وزارة السياحة " إلي أن قصر البارون على الطراز الهندى، فهو من أجمل المعالم وتحفة معمارية، واصفة إياه بأنه "لؤلؤة مصر الجديدة".

وأضافت أن تكلفة تطويره وصلت إلي 100 مليون جنيه منها 15 مليونا منحة من دولة بليجيكا .

ونوهت إلي أن هناك اهتماما عالميا بالسياحة المصرية بشكل كبير؛ لذا أعطى وزير السياحة الدكتور خالد العناني، تعليماته، بمد فترة الزيارة حتى الساعة السادسة مساء بدلا من الساعة الرابعة عصرا.
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