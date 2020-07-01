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ثقافة

أحمد الباسوسي في اقرأ معانا على يوتيوب الأعلى للثقافة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يشارك الكاتب أحمد الباسوسي في سلسلة الحلقات الثقافية العربية "اقرأ معانا" التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، بقراءة قصص قصيرة بعنوان "مؤتمر - كلام - علاقة - الشص"، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء غدًا الخميس، وذلك ضمن عدد من الفعاليات الثقافية "أونلاين"، فى إطار المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تحت عنوان "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".

وتتضمن السلسلة اختيار الكاتب مقتطفات من أحد أعماله أو روايته أو إحدى القصص القصيرة أو إحدى قصائده الشعرية، وقراءتها بصوته مع تسجيل ذلك فيديو بالموبايل (بحد أقصى 10 دقائق).

ويرسل التسجيل وتتم إذاعة التسجيل على يوتيوب وفيسبوك والسوشيال ميديا عمومًا مع فتح المجال للتعليقات من المتابعين، ومن المقرر أن يشارك في الفعالية عدد كبير من الكتاب والمبدعين من الدول العربية ومصر، كما دعا المجلس كل المثقفين العرب للمشاركة في السلسلة. 

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