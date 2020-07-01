شفاء الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي من فيروس كورونا

أكد الدكتور محمد خالد , مدير الرعاية بمستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية , والطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوى، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" سلبية المسحة الأخيرة له، وأنه سيخرج صباحًا من المستشفى.

وكتب محمد خالد " من كل قلبي وعقلي أشكركم وليس هناك كلمة واحدة تعطيكم حقكم في وقفتكم ودعائكم المستمر لي حتي يتم الله شفاءه وعافيته علي . ليس لكم جزاء غير من الله . وندعو الله- تعالى- ان يشفي كل مرضانا ويرحم موتانا " .





واضاف " أقولها لكم . لكم جميعا جميل و دين في رقبتي، ادعو الله ان اسدده لكم . وأخيرا مهما باعدت بيننا الأمكنة والأزمنة فأنتم فوق راسي وفي قلبي" .





وفي انتظار خروجي غدا إن شاء الله بعد التأكد من سلبية التحليل؛ ليتم الله عافيته علينا وتمام الشفاء لي ولجميع المرضي . ونستمر في مهمتنا السامية ان شاء الله "





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وانهى محمد كلامه "جزاكم الله خيرا . لنلتقي يوما نتذكر هذه الايام , لنلتقي يوما فرحين بلا كمامات . ونحمد الله علي نعمته وستره علينا " .



