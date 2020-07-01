AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شفاء الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي من فيروس كورونا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:59 ص
الطبيب المعالج للفنانة
الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوى
Advertisements
مريم عزت
أكد الدكتور محمد خالد , مدير الرعاية بمستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية , والطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوى، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" سلبية المسحة الأخيرة له، وأنه سيخرج صباحًا من المستشفى. 
وكتب محمد خالد " من كل قلبي وعقلي أشكركم وليس هناك كلمة واحدة تعطيكم حقكم في وقفتكم ودعائكم المستمر لي حتي يتم الله شفاءه وعافيته علي . ليس لكم جزاء غير من  الله . وندعو الله- تعالى- ان يشفي كل مرضانا ويرحم موتانا " .

واضاف " أقولها لكم . لكم جميعا جميل و دين في رقبتي، ادعو الله ان اسدده لكم . وأخيرا مهما باعدت بيننا الأمكنة والأزمنة فأنتم فوق راسي وفي قلبي" . 

وفي انتظار خروجي غدا إن شاء الله بعد التأكد من سلبية التحليل؛ ليتم الله عافيته علينا وتمام الشفاء لي ولجميع المرضي . ونستمر في مهمتنا السامية ان شاء الله  " 

اقرأ أيضًا :

وانهى محمد كلامه "جزاكم الله خيرا . لنلتقي يوما نتذكر هذه الايام , لنلتقي يوما فرحين بلا كمامات . ونحمد الله علي نعمته وستره علينا " .

بسم الله الرحمن الرحيم ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) إلي أسرتي وأحبائي وأصدقائي ومرضايا إلى السيد ا. د / سعيد السقعان...
Posted by Mohamd Khaled on Tuesday, June 30, 2020
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ندعو لها.. طبيب بعزل الإسماعيلية يكشف تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

بعد تدهور حالتها الصحية.. هاني رمزي لـ رجاء الجداوي: إن شاء الله تقومي بالسلامة.. شاهد

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. شقيق ياسمين عبد العزيز لرجاء الجداوى: ربنا يعافيكي

الطبيب المعالج لـ رجاء الجداوي يعلن تطورات حالتها في العناية المركزة

"تعافي بطيء" .. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لها.. فيديو

بعد فقدانها الوعي .. رجاء الجداوي تتصدر تريند تويتر

ترشيحاتنا

14 % بداية من غدا .. الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بزيادة المعاشات

مزيج من 3 فيروسات ومصدره الخنازير.. G 4 فيروس صينى جديد يهدد بكارثة عالمية.. تفاصيل

حفيدة عادل إمام تقلده في «مدرسة المشاغبين».. فيديو

أكبر فضيحة للأمومة في بريطانيا.. تحقيق يكشف جرائم في أقسام الولادة

خالد الغندور: مدحت شلبي ينضم لقناة أون تايم سبورت 2

هل يمكن ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة؟.. منظمة الصحة العالمية ترد

AdvertisementS

خربت حفل زفافه على أخرى.. رجل يسحل زوجته الأولى بطريقة وحشية.. فيديو

14 % بداية من غدا .. الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بزيادة المعاشات

الأعلى للأثار تكشف تفاصيل التمثال الذي ظهر بجوار وزير الخارجية أثناء إلقاء خطابه.. فيديو

3 ميزات في واتسآب لا يعرفها الكثيرون

بـ ملابس رياضية.. مي عمر تثير الجدل برفقة زوجها من صالة الجيم

طارق شوقي يمنح إجازات استثنائية للعاملين بمدارس وزارة التربية والتعليم

يريدون ليبيا بلا جيش ولا شرطة.. المسماري يتحدث عن محاولة لحصار مصر

قناة مجانية تذيع مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد المصيرية في الدوري الإسباني.. تفاصيل

الصحة: تسجيل 1557 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

مزيج من 3 فيروسات ومصدره الخنازير.. G 4 فيروس صينى جديد يهدد بكارثة عالمية.. تفاصيل

نطبطب على المصابين بالفيروس.. حمادة هلال: أمي مريضة بالسرطان وليس كورونا

المستشار عبد المجيد محمود: قلت لمحمد مرسى الله أرادك رئيسا بعد أن كنت ترتكب الجرائم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب سحري .. كوب قبل النوم يخلصك من دهون البطن

تحديثات جديدة لـ كاديلاك XT6 2021 .. صور

أكبر فضيحة للأمومة في بريطانيا.. تحقيق يكشف جرائم في أقسام الولادة