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أخبار العالم

أعلى حصيلة يومية.. 46 ألف إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في الولايات المتحدة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:39 ص
46 ألف إصابة جديدة
46 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة
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قسم الخارجي
سجّلت الولايات المتحدة ما يزيد على 46 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب إحصاءات وكالة "رويترز".

وتعد تلك الزيادة هي أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي فيروس كورونا، فيما اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة من الـ2.6 مليون حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس في الولايات المتحدة 126739 حالة.

وتشهد الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت عدد من الولايات قفزة قياسية.

في سياق آخر، قال أنتوني فوتشي، مستشار الصحة في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ليس لديها السيطرة الكاملة على فيروس كورونا، و ويمكن أن تتجاوز الإصابات الجديدة اليومية 100 ألف إصابة في حال استمر تفشي الفيروس بالسرعة الحالية.

وحسب "سي إن بي سي" الأمريكية، تسجل الولايات المتحدة ما يقرب من 40 ألف إصابة يوميا بفيروس كورونا، وهو ضعف المعدل في منتصف مايو، 22.800 حالة، مدفوعة بتفشي الفيروس في الولايات الجنوبية والغربية.
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