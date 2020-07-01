باستنثاء فئات معينة.. اليوم عودة جميع العاملين بالشركات التابعة للقابضة للسياحة





وشدد القرار أنه بالتزامن مع العودة للعمل سيتم اخذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقاية والالتزام بالاجراءات الصحية المتبعة من ارتداء الكمامات والمسافة الامنة بين العاملين للحد من انتشار فيروس كورونا.





أشار القرار ، الى أنه فى حال إصابة احد العاملين بفيروس كورونا او المخالطين لهم فعلى الرئيس التنفيذى لكل شركة اتخاذ القرار المناسب وفقا للحالة.





وتتبع الشركة القابضة للسياحة و الفنادق وزارة قطاع الأعمال العام و تضم 7 شركات تابعة ذات محافظ استثمارية متنوعة مثل(الشركة المصرية للسياحة و الفنادق "ايجوث " ،مصر للسياحة ،مصر للفنادق ، المعمورة للتعمير و التنمية السياحية ، مصر للصوت و الضوء و التنمية السياحة ،بيوت الأزياء الراقية، صيدناوى وبيع المصنوعات المصرية ).





وقررت الحكومة،السبت الماضى، إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق .











