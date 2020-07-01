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اقتصاد

باستنثاء فئات معينة.. اليوم عودة جميع العاملين بالشركات التابعة للقابضة للسياحة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:31 ص
الشركة القابضة للسياحة
الشركة القابضة للسياحة و الفنادق
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علياء فوزى
أصدرت الشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة ميرفت حطبة قرارا بعودة جميع العاملين بشركاتها التابعة الى العمل بصفة دائمة اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020.

واستثنى القرار الفئات التالية امهات الاطفال حتى 10 سنوات لحين فتح الحضانات ، اصحاب الامراض المستعصية مثل (الاورام - والفشل الكلوى - وأمراض الدم - والروماتويد).
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  وشدد القرار أنه بالتزامن مع العودة للعمل سيتم اخذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقاية والالتزام بالاجراءات الصحية المتبعة من ارتداء الكمامات والمسافة الامنة بين العاملين للحد من انتشار فيروس كورونا.

أشار القرار ، الى أنه فى حال إصابة احد العاملين بفيروس كورونا او المخالطين لهم فعلى الرئيس التنفيذى لكل شركة اتخاذ القرار المناسب وفقا للحالة.

وتتبع الشركة القابضة للسياحة و الفنادق وزارة قطاع الأعمال العام و تضم 7 شركات تابعة ذات محافظ استثمارية متنوعة مثل(الشركة المصرية للسياحة و الفنادق "ايجوث " ،مصر للسياحة ،مصر للفنادق ، المعمورة للتعمير و التنمية السياحية ، مصر للصوت و الضوء و التنمية السياحة ،بيوت الأزياء الراقية، صيدناوى وبيع المصنوعات المصرية ).

وقررت الحكومة،السبت الماضى، إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق .



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