بعد حلها منزليا.. طلاب الثانوية العامة يسلمون كراسات امتحان الدين والاقتصاد والإحصاء غدا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن تبدأ غدا، الخميس الموافق 2 يوليو 2020، لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 في استلام كراسات امتحان المواد غير المضافة للمجموع (التربية الدينية، والاقتصاد والإحصاء)، التي كان قد تسلمها طلاب الثانوية العامة العادية وطلاب الثانوية العامة بمدارس الدمج ومدارس المكفوفين يوم 21 يونيو 2020 وأجابوا عليها في المنازل.
كما تتسلم لجان امتحانات الثانوية العامة غدا كراسات امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، الخاصة بطلاب الثانوية العامة الدارسين بالمدارس الدولية، وذلك بعد أن أجابوا عنها أيضا من المنازل بقرار من وزارة التربية والتعليم.
وتتسلم لجان امتحانات الثانوية العامة كذلك كراسات امتحان التربية الدينية من طلاب الثانوية العامة الدارسين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وذلك بعد أن تم السماح لهم بالإجابة عنه من المنازل.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن اللجان ستتسلم الكراسات الامتحانية الخاصة بطلاب المدارس الدولية ومدارس النيل عن طريق مندوب المدرسة وليس عن طريق الطلاب.
كما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لطلاب الثانوية العامة والدمج والمكفوفين ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، يتولون مهمة تسليم الكراسات الامتحانية بشكل شخصي، وتقبل أوراق اجابة الطلاب المكفوفين سواء بطريقة برايل أو بطريقة المبصرين.
وفي جميع الحالات، سيتم التوقيع بتسليم هذه الكراسات الامتحانية في الكشوف المعدة لذلك في لجان امتحانات الثانوية العامة 2020، وبالنسبة للطلاب المكفوفين يكون التوقيع بالبصمة.
وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قرر السماح لطلاب الثانوية العامة بتأدية امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في المنازل وليس في لجان امتحانات الثانوية العامة، لتقليل عدد أيام تواجد الطلاب في اللجان، نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد وتخوفات الطلاب من التجمع في اللجان عددا أكبر من الأيام.