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ديني

لوجود عطل في بعضها.. وكيل الأزهر يوجه بتغيير جميع أجهزة الكشف على المعادن بامتحانات الثانوية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:03 ص
وكيل الأزهر خلال
وكيل الأزهر خلال جولته التفقدية
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محمد شحتة
تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي، في معهد الإمام عبد الحليم محمود بنين وبنات.

وأمر الشيخ صالح عباس، بجمع كل أجهزة الكشف على المعادن في منطقة القاهرة الأزهرية نظرا لوجود عطل في البعض منها، من أجل تغييرها وضمان تنفيذ الإجراءات الاحترازية بشكل مستمر.


ووجه وكيل الأزهر، المختصين بضرورة المتابعة في لجان الثانوية بمعهد الإمام عبد الحليم محمود، ومعاينة البنية التحتية للمعهد وعمل صيانة لكل ما يحتاج إلى صيانة والبدء الفوري في التنفيذ. 

وأشاد وكيل الأزهر، بالتواجد الشرطي في جميع اللجان قائلا "هذا ما عهدناه منكم دائما".

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127  وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بخد أقصى12 طالبًا. 

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.


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