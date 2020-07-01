بعد إصابته بكورونا.. نقل أحد عمال الأمن بجامعة القاهرة لـ قصر العيني.. فيديو

الدكتور محمود علم الدين، المستشار الإعلامي ل جامعة القاهرة ، إن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة حريص على متابعة كل ما يتعلق بالجامعة فى من خلال التعامل الشخصية وورقيًا وعبر المواقع الاليكترونية، لافتًا إلى أنه رصد مؤخرًا استغاثة لأحد عمال الامن بكلية الهندسة جامعة القاهرة. قال





وأضاف المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " تن"، أن العامل كتتب على صفحته أنه أصيب ب فيروس كورونا وشفى منه ولكن بعد فترة بدات تظهر عليه أعراض جديدة، مشيرًا إلى أن رئيس جامعة القاهرة يضع البشر وصحتهم من اولوياته ووجه فورًا بنقل العامل لمستشفى القصر العينى.





وتابع أن رئيس الجامعة تواصل مع العامل وطمأنه ووجهه لمستشفى القصر العينى الفرنساوى وتابع حالته بنفسه بشكل مستمر، مضيفًا أن هناك جهود لكى لا تتطور حالة مصطفى المصرى العامل بكلية الهندسة جامعة القاهرة.





وأوضح أن المستشفى تم تخصيصها بالكامل لعلاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة الذين يصابون بفيروس كورونا.