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أخبار البلد

أول يوم تشغيل.. مصر للطيران تسير 14 رحلة دولية منتظمة على متنها 2000 راكب

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:15 ص
عودة رحلات الطيران
عودة رحلات الطيران
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأربعاء الموافق 1 يوليو، أولى رحلاتها الدولية المنتظمة من مطار القاهرة الدولي، منذ فترة تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.


وتقلع من مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم، 14 رحلة جوية تابعة لمصر للطيران على متنها نحو 2000 راكب، إلى عدة دول خارجية، حيث أقلعت الرحلة الأولى إلى تونس، في تمام الساعة الثامنة والنصف على متنها نحو 35 راكبا.


كان في استقبال المسافرين في مبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة؛ الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار عمرو أبو العينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والطيار حسن منير، مساعد رئيس مصر للطيران للخطوط الجوية، ولفيف من قيادات مصر للطيران.


وصرح الطيار رشدي زكريا قائلا: "يسعدنا اليوم استقبال عملائنا في جميع المحطات الخارجية والداخلية التي بدأنا اليوم في تشغيل رحلاتنا إليها بجميع التدابير والإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا والتي تبدأ منذ دخول الراكب المطار وعلى متن الطائرات وحتى وصولهم إلى وجهاتهم المفضلة"، وتمنى زوال هذا الوباء وعودة حركة الرحلات وجداول التشغيل إلى ما كانت عليه في أقرب وقت ممكن والاستمتاع بتجارب السفر مرة أخرى، حيث لا يزال السفر بالطائرات أفضل وسيلة في العالم من حيث معدلات السلامة والأمان.


وقد حرص العاملون بمصر للطيران من أصحاب المواهب الفنية على استقبال المسافرين بالمطار بتقديم فقرة فنية تتضمن موسيقى وأغاني وطنية ترحيبا بالعملاء وتعبيًرا عن سعادتهم باستئناف حركة الطيران مرة أخرى وسط جو يسوده الأمل والتفاؤل بتخطي هذه الظروف الصعبة.


ويشهد مطار القاهرة الدولى على مدار اليوم، الأربعاء، وصول 38 رحلة دولية من وجهات مختلفة، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، وذلك تزامنًا مع عودة حركة الطيران بعد توقف استمر نحو ثلاثة أشهر منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد.
أول يوم تشغيل.. مصر للطيران تسير 14 رحلة دولية منتظمة على متنها 2000 راكب
أول يوم تشغيل.. مصر للطيران تسير 14 رحلة دولية منتظمة على متنها 2000 راكب
أول يوم تشغيل.. مصر للطيران تسير 14 رحلة دولية منتظمة على متنها 2000 راكب
أول يوم تشغيل.. مصر للطيران تسير 14 رحلة دولية منتظمة على متنها 2000 راكب
أول يوم تشغيل.. مصر للطيران تسير 14 رحلة دولية منتظمة على متنها 2000 راكب
أول يوم تشغيل.. مصر للطيران تسير 14 رحلة دولية منتظمة على متنها 2000 راكب
أول يوم تشغيل.. مصر للطيران تسير 14 رحلة دولية منتظمة على متنها 2000 راكب
أول يوم تشغيل.. مصر للطيران تسير 14 رحلة دولية منتظمة على متنها 2000 راكب
أول يوم تشغيل.. مصر للطيران تسير 14 رحلة دولية منتظمة على متنها 2000 راكب
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