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رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة: 6 مليارات جنيه تكلفة تطوير الشبكات.. فيديو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:25 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال رئيس شركة الصرف الصحى، المهندس عادل حسن، إن نسبة شبكات الصرف فى القاهرة الكبرى تصل إلى 96%، لافتًا إلى ان المناطقة المحرومة من الخدمة لا تتعد الـ4% فقط وتعد القاهرة من المحافظات الأكثر تغطية فى الصرف الصحى.


وأضاف رئيس شركة الصرف الصحى، فى لقاء عبر سكايب مع برنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " تن"، أن تكلفة تطوير واحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى قدرت بـ6 ملياران جنيه حتى الآن، وسيتم استكمال الأعمال خلال السنوات القادمة بتكلفة تقدر بـ10 مليارات جنيه.

وتابع أن مشروعات الصرف الصحى مكلفة جدًا، منوهًا أن مرافق الصرف الصحى والمياه مكلفة جدًا وكلها أعمال تحت الارض، موضحًا أن المواطن يشرع بمردود الخدمة.

وأشار إلى أنه تم تطوير محطات الرفع والمعالجة، مؤكدًا أن تطوير محطة رفع الأميرية تكلفتها مليار جنيه، كما يتم عمل توسعة لمحطة رفع مياه القلج ، مضيفًا أن محطة حلوان طاقتها كانت 350 وتم توسعتها لتستوعب 550 الف متر مكعب فى اليوم.

ولفت إلى أن تم تطوير شبكة الصرف الصحى بمنطقة المطرية، ووالحلمية التى لم تجدد منذ سنوات طويلة، مؤكدًا أنه لم يتم تحويل خطوط الصرف الصحى فقط لبناء الكبارى ولكن تم احلال وتجديد الشبكات.

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