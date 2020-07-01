الإدارية العليا تلغي قرار رسوب طلاب ثانوية "كفر الشيخ"

ألغت المحكمة الإدارية العليا، بعض الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ ، وقضت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني، والمتضمن إلغاء امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ ، علي خلفية اتهام جموع طلاب المدرسة بالغش الجماعي عن طريق الإكراه والتعدي على المراقبين والملاحظين داخل اللجان الامتحانية وتطابق أوراق الإجابات.





وجاء الحكم بإلغاء كافة الآثار المترتبة على قرار وزير التربية والتعليم الفني ، وأخصها اعتبار الطلبة ناجحين بالدرجات التي حصلوا عليها العام الماضي ، وقبول أوراقهم بمكاتب التنسيق وفق الدرجات التي حصلوا عليها العام الماضي ، مع إلزام َوزير التربية والتعليم الفني بالمصروفات ، وأتعاب المحاماة على درجتي التقاضي مع تنفيذ الأحكام بمسودة الحكم وبدون إعلان.









وكان قرار الوزير صدر لإتهامهم بالغش الجماعي داخل اللجان والتعدي على المراقبين والملاحظين.



وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت بالغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى قضية الغش الجماعى بمدرسة محمد لطفى العشرى بمدينة بيلا، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات بعض الطلاب.

أقام الطعون عدد من أولياء أمور الطلاب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، والمتضمن رفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بعد اتهام عدد من طلاب المدرسة بالتعدى بالضرب على المراقبين، والملاحظين، وتهديدهم، وقيام أهالى الطلاب بمحاصرة لجان الامتحان، بهدف ترويع المراقبين من أجل تسهيل الغش الجماعى لأبنائهم الطلاب.



