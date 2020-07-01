مد عرض فيلم "شارع حيفا" أسبوع آخر.. تفاصيل

يستمر عرض الفيلم الروائي شارع حيفا للمخرج مهند حيال في دور العرض التونسية لمدة أسبوع آخر، إذ بدأت جولة الفيلم منذ 24

يونيو وذلك بعد استئناف النشاط السينمائي الذي توقف بسبب انتشار فيروس كورونا. تستمر عروض الفيلم في 5 دور عرض

وهي سينما الميتروبول بمدينة منزل بورقيبة، وسينما أميلكار بمدينة تونس، وسينيمدار بمدينة قرطاج، وسينما ABC بمدينة تونس، وقاعة

وكان الفيلم قد انطلق في جولة عروض حول العالم العربي، بدأت في مصر بـسينما زاوية حيث حصل على عرضين كاملين العدد، ولكن توقفت هذه الجولة التي كان من المقرر لها أن تصل إلى الأردن وفلسطين وغيرها من الدول العربية بسبب تفشي فيروس كورونا. ومع استئناف النشاط في تونس، يُنتظر عودة دور العرض إلى العمل في باقي الدول العربية قريبًا.

وقبل توقف النشاط السينمائي كان شارع حيفا قد حصل على عرضه الأوروبي الأول في مهرجان غوتنبرغ السينمائي بالسويد، ويضم الفيلم في جعبته 8 جوائز دولية إذ فاز بجائزتيّ أفضل فيلم وممثل في مسابقة آفاق عربية بـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأفضلفيلم من مهرجان بوسان السينمائي الدولي، وجائزة لازار فيلم وجائزة شركة هكة للتوزيع السينمائي من ورشة تكميل التابعة لـأيام قرطاج السينمائية، جائزة المختبر من جوائز أكاديمية سيا والمحيط الهادي، جائزة السوق من مهرجان ترابيكا الدولي، وجائزة فرونترو من مهرجان دبي السينمائي الدولي.

كما فاز بمنحة التطوير وما بعد الإنتاج من مؤسسة الدوحة السينمائية، وشهد عرضه الأول في العالم العربي بـأيام قرطاج السينمائية ونال خلاله إشادة جماهيرية وكذلك نقدية.





أحداث الفيلم تدور في بغداد عام 2006، وبالتحديد في شارع حيفا أحد أخطر الأماكن التي تعاني من الحرب الأهلية والعنف الذي التهم المدينة، يذهب أحمد، الرجل الأربعيني ليطلب يد سعاد، ولكن لسوء الحظ يُصاب تحت منزلها بطلقة في قدمه من قناص يدعي سلام متمركز على أحد الأسطح، حيث تعصف به هو الآخر أزماته وهمومه. تحاول سعاد أن تنقذ حياة أحمد، ولكن بلا جدوى، فسلام يمنع أي أحد من الاقتراب من أحمد تحت تهديد اطلاق النار. وعندما تلجأ ابنتها نادية لجارتهم الماكرة دلال أملًا في أن تساعدهما، ينفضح تواطؤ السكان الآخرين.

شارع حيفا من إخراج مهند حيال وتشاركه التأليف هلا السلمان، وبطولة علي ثامر،أسعد عبد المجيد، يمنى مروان، وإيمان عبد الحسن،ومن إنتاج شركة Sumerian Dream Productions (المنتج علي رحيم)، وتتولى شركة Wide Management التوزيع عالميًا،بينما تقوم MAD Solutions بمهام التوزيع والترويج في العالم العربي.