مصر مرنة.. وزير الري: لجأنا إلى مجلس الأمن نتيجة التعنت الأثيوبي

قال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن السودان قدمت مبادرة من أجل إجراء مفاوضات ثلاثية في يونيو الماضي بحضور مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي ومصر وافقت وفق مبدأ حسن النية للتوصل إلى حل حول سد النهضة الاثيوبي.





وأضاف محمد عبد العاطي في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" المباحثات الأخيرة حول سد النهضة لم تظهر فيها أثيوبيا رغبة في الالتزام بعقد أو اتفاق شامل".





وتابع محمد عبد العاطي:" كان من الضروري التوجه إلى مجلس الأمن لحل التعنت الإثيوبي وعدم الرغبة في التوصل إلى حل نهائي حول سد النهضة".





وأكمل محمد عبد العاطي:" مصر قدمت أطروحات كثيرة في المفاوضات ومصر كانت مرنة في المفاوضات ومصر سارت في كل المسارات بمنتهى المرونة ".



