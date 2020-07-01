الشوط الأول: تشيلسي يتعادل إيجابيًا مع وست هام في الدوري الإنجليزي

تعادل تشيلسي ، مع جاره اللندني فريق وست هام يونايتد بهدف لمثلهما في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين، لبطولة الدوري الإنجليزي.





افتتح تشيلسي التسجيل عن طريق لاعبه ويليان في الدقيقة 41 من ضربة جزاء تحصل عليها زميله بوليسيتش، قبل أن يعادل سوسيك النتيجة لوست هام في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.





وجاء تشكيل تشيلسي للمباراة كالآتي:





في حراسة المرمى: كيبا





خط الدفاع: أزبيلكويتا - روديجر - كريستنسن - ألونسو





خط الوسط: كانتي - كوفاسيتش - باركلي





خط الهجوم: ويليان - إبراهام - بوليسيتش



