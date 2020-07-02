تكنولوجيا جديدة تحدث ثورة في عالم السيارات الكهربائية

الشركات الدائمة في مجال السيارات الكهربائية تعمل على تطوير تقنية جديدة بمثابة ثورة في هذا المجال؛ قد توجه ضربة قاضية إلى السيارات العادية.





كما يحاول بعض مصممي الشركات الكبرى الخاصة بصناعة الطرازات الكهربائية من تطوير هياكل جديدة تقوم بتخزين الطاقة.





وفي حالة نجاح الشركات الكهربائية في تصميم هيكل سيارة يحتفط بالطاقة وذلك بدلا من البطاريات؛ سيجعل السيارات الكهربائية أقل عرضة للأعطال وأخف وزنًا.





أما في حالة الاتجاه إلى التصميمات الجديدة المخزنة للطاقة فسينخفض وزن السيارة الكهربائية بنسبة 15% كما تعد الحكومات وخاصة الأوروبية بشكل كبير في صف السيارات الكهربائية وتحفز على شرائها بشتى الطرق.





ومن المعروف أن مجلس الوزراء الألماني أصدر قرارا وهو يصب في مصلحة السيارات الكهربائية والهجينة بمثابة ضربة قوية للسيارات التي تستهلك وقودا تقليديا.





وجاء القرار بزيادة الضرائب المفروضة على السيارات التي تملك معدل استهلاك وقود عالٍ اعتبارا من عام 2021 إضافةً إلى انخفاض وزن السيارات بهذه النسبة سيمثل نقلة نوعية في أداء هذه السيارات على الطريق وسيزيد من سرعتها بشكل كبير.