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بسام راضي: استخدام خاصية البث الحي لأي نشاط رئاسي عبر موقع الرئاسة ..فيديو

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:54 ص
السفير بسام راضي
السفير بسام راضي
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محمود محسن
أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن موقع الرئاسة الجديد يستخدم أحدث الوسائل والتقنيات الحديثة العالمية مثل خاصية البث الحي لنقل لأي نشاط رئاسي إلى الجمهور.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "mbc مصر"، أن التطور الذى حدث في مجال الإنترنت؛ ساهم بشكل كبير في أزمة فيروس كورونا.

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وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن تدشين الموقع استغرق عامًا ونصف؛ لأنه ليس مجرد موقع بل يدقيق المعلومات أيضا، مؤكدا أن الموقع يتيح للرواد دخول القصور الرئاسية التاريخية، والتعرف عليها بالصور والفيديوهات.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن المعلومات فى الموقع الرسمى للرئاسة تم تبويبها وسردها بشكل مبسط ومبوب، بحيث تكون فى متناول الجميع.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن موقع الرئاسة الذى تم تدشينه الغرض منه توفير منصة إلكترونية حديثة تكون فى متناول الجميع.
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