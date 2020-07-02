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سيارات

فولكس فاجن تقاطع مواقع التواصل الاجتماعي

الخميس 02/يوليه/2020 - 02:39 ص
صدى البلد
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أماني نوار
قالت مجموعة "فولكس فاجن"، الألمانية إنها قررت مقاطعة الدعاية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كما وصفت موقع التواصل بأنه لا يتعامل بشكل حاسم مع تعليقات الكراهية والمحتويات المهنية التي تنشر بأسباب قرار المقاطعة. 

وذكرت "فولكس فاجن" في بيانها، أن فيسبوك أصح بيئة للأخبار الكاذبة ورسائل الكراهية، وهو أمر غير  مقبول بالنسبة إلى الشركة. 

وطالبت فولكس فاجن، منصة فيسبوك بأن تعمل على إيقاف تعليقات الكراهية والتصريحات التمييزية والمنشورات التي تحتوي على معلومات كاذبة وخطيرة.

وعلى الجانب يأتي هذا القرار بعد فترة وجيزة من اعتذار فولكس فاجن عن مقطع دعائي لسيارة جولف 8 الجديدة عبر انستجرام بعد الانتقادات التي وجهت للشركة بسبب وجود تلميحات تسيء لأصحاب البشرة السمراء. 

وأكدت فولكس فاجن، أنها أجرت تحقيقًا داخليًا عن الواقعة وقامت بمحاسبة المسؤولين عنه، إضافةً إلى أنها انضمت إلى شركة هوندا موتور اليابانية في حملة "أوقفوا الكراهية من أجل الأرباح" والتي انطلقت في منتصف شهر يونيو المنقضي.
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