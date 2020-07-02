فولكس فاجن تقاطع مواقع التواصل الاجتماعي

قالت مجموعة "فولكس فاجن"، الألمانية إنها قررت مقاطعة الدعاية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كما وصفت موقع التواصل بأنه لا يتعامل بشكل حاسم مع تعليقات الكراهية والمحتويات المهنية التي تنشر بأسباب قرار المقاطعة.





وذكرت "فولكس فاجن" في بيانها، أن فيسبوك أصح بيئة للأخبار الكاذبة ورسائل الكراهية، وهو أمر غير مقبول بالنسبة إلى الشركة.





وطالبت فولكس فاجن، منصة فيسبوك بأن تعمل على إيقاف تعليقات الكراهية والتصريحات التمييزية والمنشورات التي تحتوي على معلومات كاذبة وخطيرة.





وعلى الجانب يأتي هذا القرار بعد فترة وجيزة من اعتذار فولكس فاجن عن مقطع دعائي لسيارة جولف 8 الجديدة عبر انستجرام بعد الانتقادات التي وجهت للشركة بسبب وجود تلميحات تسيء لأصحاب البشرة السمراء.



