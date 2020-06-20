فولكس فاجن تطلق وحدتها للبرمجيات فى يوليو المقبل

أطلقت مجموعة فولكس فاجن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات في الاول من يوليو المقبل، وحدتها الخاصة للبرمجيات والتي ستكون بمثابة منصة إلكترونية وذلك لكل العلامات التجارية .





كما ستمثل هذه الوحدة جوهر النظام التشغيلي للسيارات والذي من المقرر إعادة بحلول 2024 كما أكد رئيس القطاع الرقمي في المجموعة .





كما أن فولكس فاجن ستتحكم بنفسها عبر هذا النظام في "هندسة السيارات برمتها" بما في ذلك الإلكترونيات، ووفقا للخطط الحالية فإن وحدة "كارسوفتوير" لدى فولكس فاجن ستشمل أكثر من 10 آلاف خبير بحلول 2025 كما تشمل نحو 5 آلاف خبير نهاية هذا العام كما أنها تهدف إلى برمجة المزيد من النظم على نحو مستقل وزيادة القيمة المضافة لمنتجات الشركة.



