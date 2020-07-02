تعرف على مكونات محرك السيارة بالكامل

يعتبر محرك السيارة من أهم أجزاء السيارة على الإطلاق ، فهو الجزء الأساسي والحيوي في السيارات مهما اختلفت أنواعها ، ومهما اختلفت أنواع المحركات إلا أن هنالك أجزاءً رئيسية مكوّنة للمحرك لا تتغير حتى يعطى انتاجه المطلوب .

وتنقسم مكونات مكونات محرك السيارة محرك السيارة إلى ثلاثة أجزاء رئيسية:

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أولا : رأس المحرك :

وهو الجزء المسؤول عن دخول الوقود مثل البنزين، أو الديزل، وخروج الكربون، كما يحتوي على قنوات يمرّ بها الماء تعمل على تبريد البلوف ، ويضم معظم أجزاء غرفة الاحتراق، مثل: الصمامات، وشمعات الإشعال ، وأهم أجزاء رأس محرك .

البلوف وهو عبارة عن فتحات يتم بواسطتها دخول البنزين والهواء، وخروج ناتج الاحتراق، فهي فتحات تنظم عملية مجمع السحب والعادم الناتج من انتقال خليط الوقود/الهواء من مجمع السحب إلى صمامات السحب .

عمود الكامات ، ويحتوي على عدد من النتوءات التي تتحكّم بفتح وإغلاق البلوف، وهو متصل بمفتاح البلوف، حيث يفتح البلوف إذا ما تمّ الضغط عليه.

ذراع الدفع ، وهو يستقبل الضغط من عمود الكامات وإيصاله إلى مفتاح البلوف، ثمّ الضغط على ياي البلوف، ليتمّ بذلك فتح البلف، وقد تمّ الاستغناء عنه في التصميمات الجديدة.





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ثانيا : السلندر:

وهو جسم المحرك الذي يتم به احتراق الوقود إضافةً إلى الأشواط الأربعة، وهو يتكوّن من مجموعة من الأجزاء الأصغر التي تؤدّي وظيفتها المقصودة.

الصمامات ، وهى لمنع دخول الزيت الى داخل غرفة الاحتراق داخل جسم المحرك ، كما تمنع خروج ناتج الاحتراق الى بقية أجزاء المحرك، وتكون موجودة في أعلى المكابس.

الأسطوانة ، هي الفتحات التي يتحرك فيها المكبس بشكل ترددي، فهي تضبط حركة المكبس، وتعمل على احتواء القوة ودرجة الحرارة المرتفعة الناتجة عن الاحتراق، وتبريد الأسطوانة بشكل مناسب.

المكبس: هو هيكل أسطواني ذو سطح مسطح يطلق عليه اسم التاج في الأعلى، وهو موجود في فتحات مخصصة له داخل جسم المحرك-السلندر، ويتحرك المكبس إلى أعلى وأسفل.

الشنابر، وهى تثبت على حلقات المكبس بين الحافة الخارجية للمكبس والحافّة الداخلية للسلندر، فهى تمنع خليط الوقود والهواء والعادم في غرفة الاحتراق من التسرب في الحوض أثناء الضغط والاحتراق، و تساعد على نقل الحرارة من المكبس إلى جدار الأسطوانة، و تنظّم استهلاك زيت المحرك .

ذراع المكبس، وهو عبارة عن عمود يصل ما بين المكبس، عن طريق الحلقة الصغرى الموجودة في أحد أطرافه التي تتصل بحلقات المكبس، و عمود الكرنك، عن طريق الحلقة الكبرى الموجودة في طرفه الأخر يمكنها الدوران على كلا نهايتها، ويقوم بتغيير زاويته بطريقة تتناسب مع كل حركة من حركات المكبس.

عمود الكرنك: تتلخّص وظيفة عمود الكرنك في تحويل حركة المكبس من أعلى لأسفل إلى حركة دائرية، وهو يصنع بشكل أساسي من الحديد الصلب، ولكن في حالة المحركات عالية الطاقة، حيث يكون الحمل على عمود الكرنك عاليًا، فإنّه يصنع من معدن الاستيل المحمى والمقوى بالنار .

الراديتر: يحتوي جسم المحرك على قنوات لمرور الماء وأخرى لمرور الزيت، وتكون قنوات أو فتحات الزيت أضيق من قنوات الماء، يطلق عليها اسم الراديتر، وظيفته القيام بتبريد المحرك، من خلال امتصاص الطاقة الحراريّة الناتجة من طاقة الاحتراق المتبقيّة، فهو ضروري للمحافظة على درجة حرارة المحرك عند نقطة معيّنة.





ثالثا :علبة الوقود :

وتقع في الجزء السفلي من المحرّك، حيث يحتوي على كمية من الوقود، وهو يحيط بشكل كامل بعمود الكرنك.