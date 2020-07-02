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أخبار العالم

إغلاق 4 مناطق.. موجة كورونا ثانية تضرب إسرائيل

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:43 ص
موجة كورونا ثانية
موجة كورونا ثانية تضرب إسرائيل
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سمر صالح
أفادت وسائل الإعلام العبرية اليوم الخميس، أن الكابينت، سينعقد بعد ظهر اليوم، للمرة الثالثة خلال هذا الأسبوع، لمناقشة فرض قيود جديدة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد او كوفيد19.
 
وقالت القناة الـ13 العبرية، إن الكابينت سيناقش فرض قيود جديدة على حركة السكان، وذلك في ظل التزايد المتسارع للإصابات بالفيروس.
 
وأضافت القناة، أن وزارة الصحة الإسرائيلية سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، إصابة أكثر من 900 إسرائيلي، وحالة وفاة واحدة، ليصبح عدد المصابين في البلاد، 26257 إصابة، و322 حالة وفاة.
 
وأشارت القناة العبرية، إلى أن اللجنة الوزارية المصغرة، صادقت الليلة، خلال جلسة هاتفية، على إغلاق 4 أحياء في مدينة اسدود، وذلك في أعقاب تفشي كورونا بداخلها.
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