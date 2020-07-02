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رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:12 ص
مانشستر سيتي ضد ليفربول
مانشستر سيتي ضد ليفربول
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محمد السعيد
يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره مانشستر سيتي، اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإنجليزي"بريميرليج".

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول:

وتقام مباراة مانشستر سيتي وليفربول في تمام التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 بتعليق حفيظ دراجي.

مانشستر سيتي ضد ليفربول:

ويسعى مانشستر سيتي للدفاع عن كبريائه بتحقيق الفوز في لقاء الليلة، بعد خسارة لقب البريميرليج لصالح ليفربول، بالإضافة إلى الهزيمة التي تلقاها على يد الريدز بنتيجة 3 - 1، في الدور الأول.

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي رسميا، الخميس الماضي، بعد هزيمة مانشستر سيتي أمام تشيلسي بنتيجة 2 -1، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من الدوري الإنجليزي.

في المقابل يطمح ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي، لعدم إفساد فرحته، في ليلة الاحتفال بلقب البريمرليج.

وتقام مباريات الدوري الإنجليزي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي  عدوى فيروس كورونا في المدرجات.

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي:

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.


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