لمتابعة إجراءات عودة النشاط.. وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب عين الصيرة.. صور

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية لمركز شباب عين الصيرة لمتابعة تطبيق الضوابط الصحية والاجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة لتنفيذها داخل المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع المحافظات.





تفقد صبحي استعدادات مركز الشباب لاستضافة مرتاديه والبدء بعودة النشاط الرياضي، كما تفقد غرفة العزل المجهزة لاستقبال الحالات المختلفة، وايضا تطوير ملعب كرة القدم واستغلال حمام السباحه كحق انتفاع.





وأكد الدكتور أشرف صبحي على المتابعة الدورية للاجراءات الاحترازية المطبقة بالأندية ومراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، مع تقييم الوضع بشكل دوري حرصًا على الحفاظ على صحة وسلامة الأعضاء ومرتادي المنشآت الشبابية والرياضية.



