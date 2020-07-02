لسوء معاملة المواطنين.. تغيير إدارة وحدة الشئون الاجتماعية بقرية العمرة بقنا.. صور

كلف اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بتغيير الطاقم الإداري لوحدة الشئون الاجتماعية بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت لسوء معاملتهم للمواطنين وعدم تلبية احتياجاتهم.





جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ قنا بمركز أبوتشت، رافقه فيها الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وودد من القيادات التنفيذية.





وأكد المحافظ قنا، أن هذا القرار جاء إستجابةً لشكوى المواطنين بقرية العمرة من سوء معاملة الطاقم الإدارى، فتم إصدار توجيهات لمديرية التضامن الاجتماعى لاتخاذ اللازم حيال هذا الأمر.







وأشار الداودى، إلى أن الطاقم الجديد سوف يبدأ فى مزاولة مهام عمله بداية من يوم الأحد المقبل بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأكد محافظ قنا ، أنه لن يسمح بإستمرار أى موظف يحاول استغلال المواطنين أو عدم الإستجابة لمشاكلهم والعمل على حلها، وأن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته من أهم الأولويات التى يسعى إلى تحقيقها.





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