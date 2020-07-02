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أخبار العالم

فرنسا: تصريحات السفير التركي عن حادث الفرقاطات منحازة

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:18 م
فرنسا: تصريحات السفير
فرنسا: تصريحات السفير التركي عن حادث الفرقاطات منحازة
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القسم الخارجي
قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن تصريحات السفير التركي بباريس عن حادث الفرقاطات تضمن معلومات منحازة، وفقًا لنبأ عاجل لـ"العربية".

وكان السفير التركي لدى فرنسا، إسماعيل حقي موسى، قال أمس الأربعاء إن باريس علقت مشاركتها في عملية "سي جارديان" البحرية في البحر المتوسط.

ووفقا لـ"رويترز"، أكد موسى أن باريس أبلغت حلف شمال الأطلسي إنها ستعلق مشاركتها في عملية بحرية في البحر المتوسط بعد أن جاءت نتائج تحقيق في واقعة بين سفن فرنسية وتركيا بما لا يدعم باريس.

وأوضح موسى في جلسة بمجلس الشيوخ الفرنسي "يبدو أن خبراء حلف شمال الأطلسي لم يتوصلوا للنتيجة نفسها. تلقيت المعلومة بالأمس، يبدو أن سفينة كوربيت المقاتلة ستنسحب من تدريبات حلف شمال الأطلسي".

وبعد ذلك أعلن الجيش الفرنسي تعليق مشاركته في المهمة البحرية للناتو في البحر المتوسط.

وطالب الجيش الفرنسي توضيحًا من حلف شمال الأطلسي "الناتو" بشأن التحقيق في انتهاكات تركيا.

وكان الجيش الفرنسي، قال في وقت سابق إن تصرف تركيا تجاه السفن الفرنسية في البحر المتوسط يتناقض مع التزامات عضو شمال الأطلسي "الناتو".

وقال الجيش الفرنسي: "نحن قوة كبرى وسنواصل مهامنا في المتوسط، نواصل المشاركة بـ "إيريني" لمنع تصدير السلاح لليبيا". 

وطالبت فرنسا بتحرك أوروبي لوقف التحركات التركية المريبة، والتي تمثل اعتداء على أراضي ليبيا.
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