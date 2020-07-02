فى أسبوع .. 179 فندقا بـ١٤ محافظة تتسلم شهادة السلامة الصحية

تسلم خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي ١٧٩ فندقا بــ ١٤ محافظة هي جنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر والقاهرة الكبري ومطروح ودمياط والاسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان والأقصر وقنا، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.







