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أخبار البلد

فى أسبوع .. 179 فندقا بـ١٤ محافظة تتسلم شهادة السلامة الصحية

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:42 م
احدى الفنادق
احدى الفنادق
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محمد الاسكندرانى
تسلم خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي ١٧٩ فندقا بــ ١٤ محافظة هي جنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر والقاهرة الكبري ومطروح ودمياط والاسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان والأقصر وقنا، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.


وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية الي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء ٣١ فندقا بمحافظة جنوب سيناء، وفندق واحد بمحافظة شمال سيناء و ٦٣ فندقا بمحافظة البحر الاحمر، و ٣٨ فندقا بالقاهرة الكبرى، وفندقين بمحافظة مطروح، و ٨ فنادق بمحافظة دمياط، و ٣ فنادق بمحافظة الاسماعيلية، شروط السلامة الصحية.
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