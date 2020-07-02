فى أسبوع .. 179 فندقا بـ١٤ محافظة تتسلم شهادة السلامة الصحية

تسلم خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي ١٧٩ فندقا بــ ١٤ محافظة هي جنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر والقاهرة الكبري ومطروح ودمياط والاسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان والأقصر وقنا، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.
وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية الي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء ٣١ فندقا بمحافظة جنوب سيناء، وفندق واحد بمحافظة شمال سيناء و ٦٣ فندقا بمحافظة البحر الاحمر، و ٣٨ فندقا بالقاهرة الكبرى، وفندقين بمحافظة مطروح، و ٨ فنادق بمحافظة دمياط، و ٣ فنادق بمحافظة الاسماعيلية، شروط السلامة الصحية.