الأوقاف تكشف السبب الرئيسي وراء غلق مسجد الحسين

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن الأوقاف أعلنت تعليق وغلق مسجد الحسين وإحالة جميع الأئمة والعاملين به إلى التحقيقات لخروج المصلين عن الإجراءات الاحترازية.





وأضاف طايع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " ام بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن هناك مظاهر سلبية ظهرت فى الأيام القليلة الماضية بعد فتح المسجد.





وأوضح أن المواطنين كانوا يصلون ويقبلون الجدران، وأن هذا الفعل من الممكن أن يتسبب فى نقل فيروس كورونا، وللحفاظ على صحة المواطنين تم اتخاذ قرار جرئ وصريح.





ولفت الشيخ جابر طايع إلى أن وزير الأوقاف اتخاذ قرار بتعليق الصلوات مره أخرى وطالب بتعقيم المسجد بالكامل وذلك للحفاظ على صحة المواطنين.



