المعهد المسكوني للشرق الأوسط يحتفل بمرور 6 سنوات على تأسيسه

احتفل المعهد المسكونى للشرق الأوسط اليوم الخميس بمرور 6 سنوات على تأسيسه عبر تطبيق زوم بمشاركة عدد من أساتذة المعهد وطلابه والمسئولين فيه.
كما شارك في الاحتفالية عبر تقنية "زوم" نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والمنيل وأسقف الخدمات العامة، والسي وكيل المديرة التنفيذية للمعهد، والدكتور وزاهي عزار عميد المعهد، وميرا نعيمة السكرتيرة التنفيذيه للاتحاد العالمي المسيحي للطلبة، وأيمن كرم السكرتير المشارك للاتحاد العالمي المسيحي للطلبة ونورا إدوارد المسئولية الإعلامية، فيما اختتم اللقاء بالصلاة الأب كميل وليم من أساتذة المعهد.
ويهدف المعهد المسكوني للشرق الأوسط على تحقيق السلام والوحدة بين الكنائس في كل أنحاء العالم، وتفعيل دور الكنيسة في المجتمع والمشاركة في القضايا المجتمعية والسياسية التي يواجهها المجتمع، فضلا عن تعزيز دور الشباب في العمل المسكوني من خلال نقل قضايا المجتمع لرؤساء الكنيسة، خاصة مع امتلاكهم وجهة نظر جديدة نابعة من احتكاكهم المباشر بكافة القضايا والأحداث اليومية.
والمعهد المسكوني للشرق الأوسط هو كيان تربوى يؤمن بالتنشئة المسكونية الأكاديمية للطلبة من الكنائس المختلفة، كما يساهم في نشر روح المسكونية في الطاعة، وتم تأسيسه رسميا في عام 2015م بناء على توصية لقاء صادرة من لقاء الشباب المسيحي في الشرق الأوسط الذي نظمه الإتحاد العالمي المسيحي للشرق الأوسط للطلبة عام2008 وفي عام 2014 عقد اللقاء التأسيسي للمعهد بالتعاون مع الاتحاد ومجلس كنائس الشرق الأوسط، حيث تم في هذا الاجتماع توضيح الهدف والرؤية والرسالة والمناهج العلمية والروحية للمعهد ومنذ ذلك التاريخ ينظم المعهد دورة صيفية مكثفة للتنشئة المسكونية وبرنامج ودروس متابعة عبر الانترنت في كل بلد.
ويشارك في المعهد المسكوني للشرق الأوسط 7 دول عربية هى، مصر ولبنان والأردن والسودان وفلسطين والعراق وسوريا، وتهدف كافة الأنشطة والفاعليات لتحقيق هدف الحركة المسكونية نحو الانفتاح على الآخر وقبوله وإزالة الغربة الروحية بين الكنائس، مؤمنين أن الصلاة هي العامل الاساسي و الأولوية الضرورية لعمل الروح القدس في تحقيق الوئام بين الكنائس، هذا بجانب الدراسة الأكاديمية التي تقدمها نخبة من المتخصصين في مجال العمل المسكوني.