AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كل ما لا تعرفه عن تقشير بشرتك كيميائيا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:30 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
تقشير البشرة واحدة من أهم الخطوات في روتين العناية بالبشرة، وقد تكون هذه الخطوة مهمة لأن بشرتك تتراكم عليها الأوساخ، وبالرغم من أهمية التقشير الا انه غير ملائم  لأصحاب البشرة الحساسة لأن التقشير الجسدي يمكن أن يسبب دموعًا دقيقة ولا يتناسب مع نوع بشرتك.

وعندما يدخل التقشير الكيميائي في الصورة. فهو لا يساعدك على التخلص من الشوائب من الجلد فحسب ، بل يبرز أيضًا النسيج المتعرج ويتعامل مع التصبغ المفرط. بالإضافة إلى ذلك ، يسمح أيضًا للعناية بالبشرة ومستحضرات التجميل الأخرى أن تعمل بكفاءة أكبر على بشرتك. ألق نظرة على فوائد التقشير الكيميائي واجعله جزءًا من روتينك.

وفقًا لـ Healthline ، "المقشرات الكيميائية هي أحماض تتخلص من خلايا الجلد الميتة. إنهم يأتون بتركيزات مختلفة ". يزيل بعناية الطبقة الرقيقة من خلايا الجلد الميتة للحصول على مظهر أكثر إشراقًا كما أنه يحفز إنتاج الكولاجين ويكشف عن بشرة منعشة بعد كل استخدام.

هناك نوعان رئيسيان من المقشرات الكيميائية: AHA وBHA، والتي تعني على التوالي أحماض ألفا هيدروكسي وأحماض بيتا هيدروكسي.

تحت AHA ، يأتي حمض اللاكتيك المشتق من الحليب ، وأحماض الجليكوليك من قصب السكر. في حين أن BHA يحتوي على حمض الساليسيليك الذي يتميز بخاصية قوية قابلة للذوبان في الزيت ويعمل بشكل رائع لحب الشباب الكيسي أو حب الشباب الخلفي ، إلا أنه يحتوي أيضًا على صفات مضادة للالتهابات تمامًا مثل الأسبرين.

إذا كان لديك بشرة حساسة مع الجفاف ، فانتقل إلى AHA لأن مرطب حمض اللاكتيك لن يكون قاسيًا على بشرتك. ومع ذلك ، إذا كان لديك تركيبة أو بشرة دهنية ، فسيكون حمض BHA أو حمض الساليسيليك هو الخيار الأمثل لك. ومع ذلك ، يمكن لـ BHA أيضًا تجفيف بشرتك بشكل كبير. ولكن ، إذا كان لديك عيوب ورؤوس سوداء ، فإن هذا سيعمل معجزات لك.

ومع ذلك ، لا يوجد جلد واحد ونقترح عليك استشارة طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك قبل إضافة هذه الخطوة وهذه المكونات إلى روتين العناية بالبشرة الخاص بك وإلا هناك فرصة كبيرة لتطهير بشرتك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جمالك في رمضان.. تعلمي تنظيف البشرة العميق بأقل التكاليف

جمالك في رمضان.. 5 طرق للتخلص من شحوب الوجه.. علاج حب الشباب.. وإليكي طريقة التنظيف العميق للبشرة في البيت

بديل مراكز التجميل.. 6 فوائد غير متوقعة لـ الحلزون على البشرة

حب الشباب مشكلة تهدد الرجال والفتيات في مرحلة المراهقة.. أبرز العلاجات السريعة للتخلص منه.. ودور فيتامين سي في العناية بالبشرة

5 استخدامات لـ قشر البرتقال تفيد البشرة .. علاج حب الشباب أبرزها

ترشيحاتنا

بـ الأبيض القصير.. لقاء الخميسي تتألق بإطلالة مثيرة للجدل | شاهد

أخبار الرياضة.. مان سيتي يسحق ليفربول برباعية.. وعودة الدوري المصري 7 أغسطس.. وصفقة جديدة على أعتاب الأهلي

إهانة لأمير الدويلة.. أردوغان يأمر وزير خارجية قطر بتعديل جلسته.. فيديو

مفاجأة.. المتهم بتحريض الطلاب بالامتناع عن أداء الامتحانات شارك فى اعتصام رابعة ووالده محبوس فى قضية ارهاب

بإطلالة أنيقة على البحر.. رانيا فريد شوقى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

حافية القدمين.. نور تتألق بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برازيلية مصابة بـ كورونا تلقى مصرعها بعد لحظات من ولادة توأمين

لو بتعانى من ضعف الهضم.. 5 حيل طبيعية للتخلص منه نهائيًا

بـ هوت شورت.. نوال الزغبى بإطلالة تبهر متابعيها.. شاهد