كل ما لا تعرفه عن تقشير بشرتك كيميائيا

تقشير البشرة واحدة من أهم الخطوات في روتين العناية بالبشرة، وقد تكون هذه الخطوة مهمة لأن بشرتك تتراكم عليها الأوساخ، وبالرغم من أهمية التقشير الا انه غير ملائم لأصحاب البشرة الحساسة لأن التقشير الجسدي يمكن أن يسبب دموعًا دقيقة ولا يتناسب مع نوع بشرتك.





وعندما يدخل التقشير الكيميائي في الصورة. فهو لا يساعدك على التخلص من الشوائب من الجلد فحسب ، بل يبرز أيضًا النسيج المتعرج ويتعامل مع التصبغ المفرط. بالإضافة إلى ذلك ، يسمح أيضًا للعناية بالبشرة ومستحضرات التجميل الأخرى أن تعمل بكفاءة أكبر على بشرتك. ألق نظرة على فوائد التقشير الكيميائي واجعله جزءًا من روتينك.





وفقًا لـ Healthline ، "المقشرات الكيميائية هي أحماض تتخلص من خلايا الجلد الميتة. إنهم يأتون بتركيزات مختلفة ". يزيل بعناية الطبقة الرقيقة من خلايا الجلد الميتة للحصول على مظهر أكثر إشراقًا كما أنه يحفز إنتاج الكولاجين ويكشف عن بشرة منعشة بعد كل استخدام.





هناك نوعان رئيسيان من المقشرات الكيميائية: AHA وBHA، والتي تعني على التوالي أحماض ألفا هيدروكسي وأحماض بيتا هيدروكسي.





تحت AHA ، يأتي حمض اللاكتيك المشتق من الحليب ، وأحماض الجليكوليك من قصب السكر. في حين أن BHA يحتوي على حمض الساليسيليك الذي يتميز بخاصية قوية قابلة للذوبان في الزيت ويعمل بشكل رائع لحب الشباب الكيسي أو حب الشباب الخلفي ، إلا أنه يحتوي أيضًا على صفات مضادة للالتهابات تمامًا مثل الأسبرين.





إذا كان لديك بشرة حساسة مع الجفاف ، فانتقل إلى AHA لأن مرطب حمض اللاكتيك لن يكون قاسيًا على بشرتك. ومع ذلك ، إذا كان لديك تركيبة أو بشرة دهنية ، فسيكون حمض BHA أو حمض الساليسيليك هو الخيار الأمثل لك. ومع ذلك ، يمكن لـ BHA أيضًا تجفيف بشرتك بشكل كبير. ولكن ، إذا كان لديك عيوب ورؤوس سوداء ، فإن هذا سيعمل معجزات لك.





ومع ذلك ، لا يوجد جلد واحد ونقترح عليك استشارة طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك قبل إضافة هذه الخطوة وهذه المكونات إلى روتين العناية بالبشرة الخاص بك وإلا هناك فرصة كبيرة لتطهير بشرتك.