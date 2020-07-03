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فن

شوية بلبطة جميلة.. آخر ظهور لـ أحمد شامي خلال إجازته الصيفية

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:28 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشر الفنان احمد شامي، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة بصحبة صديقه من إجازته الصيفية، ظهروا فيها من داخل حمام السباحة . 

كتب احمد الشامى على الصورة " A day in the pool ❤️
شوية بلبطة جميلة 😲 " 

نالت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعية وتفاعل معه الكثير من جمهورة وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

منورين _ يابختكم _ احلى شامى فى الدنيا 

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يذكر أن أحمد الشامى شارك فى مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، أيتن عامر، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفي جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.

وكانت آخر أعمال الشامي مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" بطولة ياسمين رئيس، وأحمد فهمى، وخالد زكى، وأحمد فؤاد سليم، سمر جابر، ولاء الشريف، رانيا منصور، حنان سليمان، وياسر على ماهر، وأسماء أبوزيد، العمل المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبد المجيد، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى من 60 حلقة، وتم عرض حلقاته على شاشة سى بى سى.


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