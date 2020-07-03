ماجد المصري يبدأ تصوير الوجه الآخر الأسبوع المقبل

وأشار ماجد المصري إلى أن نسرين طافش تشاركه البطولة النسائية في المسلسل، وتجسد دور زوجته، لافتًا أن المسلسل من قصته، وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويشارك فيه عدد آخر من النجوم، من بينهم ندى موسى، وأحمد سعيد عبد الغني، وآخرون.





يذكر أن ماجد المصري، ظهر في شهر رمضان الماضي، كضيف شرف بعدد من المسلسلات، لعل أبرزها مسلسل «الاختيار» لـ أمير كرارة، والذي رصد بطولة أسطورة الصاعقة المصرية - الشهيد أحمد المنسي.





كما ظهر ماجد المصري، كضيف شرف فى الحلقة 26 بمسلسل «لما كنا صغيرين» بشخصية شخصية لواء شرطة، كما ظهر كضيف شرف أيضًا فى المسلسل الكوميدى «ونسنى».