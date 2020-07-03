AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ماجد المصري يبدأ تصوير الوجه الآخر الأسبوع المقبل

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:14 ص
ماجد المصري
ماجد المصري
Advertisements
سعيد فراج
يستعد ماجد المصري، لتصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد «الوجه الآخر» خلال الأسبوع المُقبل بعد فترة من التحضيرات للمسلسل، حيث سيكون التصوير ما بين القاهرة والإسكندرية، خلال الأيام الأولى. 

وقال ماجد المصري، لـ صدى البلد، إن مسلسل الوجه الآخر، دراما اجتماعية، تحكي قصة رجل أعمال يُدعى «يحيى» وتتوالى أحداث المسلسل، لافتًا إلى أن المسلسل ينتمي إلى مسلسلات الـ 45 حلقة. 

وأشار ماجد المصري إلى أن نسرين طافش تشاركه البطولة النسائية في المسلسل، وتجسد دور زوجته، لافتًا أن المسلسل من قصته، وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويشارك فيه عدد آخر من النجوم، من بينهم ندى موسى، وأحمد سعيد عبد الغني، وآخرون. 

يذكر أن ماجد المصري، ظهر في شهر رمضان الماضي، كضيف شرف بعدد من المسلسلات، لعل أبرزها مسلسل «الاختيار» لـ أمير كرارة، والذي رصد بطولة أسطورة الصاعقة المصرية - الشهيد أحمد المنسي. 

كما ظهر ماجد المصري، كضيف شرف فى الحلقة 26 بمسلسل «لما كنا صغيرين» بشخصية شخصية لواء شرطة، كما ظهر كضيف شرف أيضًا فى المسلسل الكوميدى «ونسنى». 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نسرين طافش تعلق على مشاركتها في مسلسل مقامات العشق.. شاهد

دي المفاجأة .. هبة عبد الغني وراء تغيير شخصية محمود حميدة في "لما كنا صغيرين".. صور

ماجد المصري ضيف شرف مسلسلات رمضان 2020

نشرة الفن: ماجد المصري ضيف مسلسلات رمضان.. وسر إخفاء سناء يونس زواجها من محمود المليجي

ابنة ماجد المصري تطلب الدعاء لوالدتها بعد إصابتها بفيروس كورونا.. شاهد

عشرة العمر.. ماجد المصرى بصحبة تامر حسنى على الشواطئ

ترشيحاتنا

أول تعليق من يورجن كلوب بعد الخسارة من مان سيتي برباعية

خالد عبد العزيز يوجه الأهلي والزمالك لمخاطبة الـ CAF بخطة جديدة لمباريات أبطال أفريقيا

لو بتعانى من ضعف الهضم.. 5 حيل طبيعية للتخلص منه نهائيًا

هشام حنفي يعتذر عن الاستمرار بالأهلي

طاردها الموت 4 مرات ونفذت نبوءة العرافة.. حكاية كروان الشرق أسمهان

سؤال سخيف.. ميرفت التلاوي تحرج مذيع فضائية الحياة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برازيلية مصابة بـ كورونا تلقى مصرعها بعد لحظات من ولادة توأمين

لو بتعانى من ضعف الهضم.. 5 حيل طبيعية للتخلص منه نهائيًا

بـ هوت شورت.. نوال الزغبى بإطلالة تبهر متابعيها.. شاهد