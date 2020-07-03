أول تعليق لزوجة المغني الإثيوبي هونديسا هاشالو بعد مقتله

علقت زوجة المغني الإثيوبي القتيل، هاشالو هونديسا، على مشهد تشييع جنازته، صباح أمس، وذلك في ظل اضطرابات شهدتها منطقة أوروميا التي تنظر إليه كبطل.





ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن أرملته، هونديسا، سانتو ديميسو دييرو، قولها خلال مراسم تشييع الجنازة: "هاشالو لم يمت، سيبقى في قلبي وقلوب الملايين من سكان الأورومو إلى الأبد".





وأضافت: "أطلب إقامة نصب تذكاري لإحياء ذكراه في أديس أبابا التي شهدت سفك دمه".





وأقيمت مراسم محدودة لتشييع جثمان القتيل في استاد بلدة أمبو، مسقط رأس هاشالو، التي تقع غربي العاصمة، وسط إجراءات أمنية مشددة بعد أيام من أحداث العنف





ويوم الثلاثاء الماضي، اعتقلت السلطات الإثيوبية عشرات الأشخاص من بينهم نشطاء بارزين، فيما اندلعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 81 شخصًا.



