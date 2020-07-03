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أخبار العالم

إصابة عضوة بمجلس الشيوخ الأمريكي بفيروس كورونا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، مساء أمس الخميس، بأن عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية نيويورك، جوليا سالازار، أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الشبكة عن بيان أصدرته زعيمة الأغلبية الديمقراطية في المجلس عن ولاية نيويورك، أندريا ستيوارت كوزينز، قولها إن سالازار  تخضع للحجر الصحي في المنزل.

وكان حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، وهو ديمقراطي، قد أعلن الخميس إجراء الفحوصات لأكثر من 4 ملايين من سكان نيويورك، وأن أكثر من 24 الفا و800 حالة توفيت بسبب كورونا في مستشفيات نيويورك ودور العجزة.

وقالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 53 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في أعلى حصيلة يومية.
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