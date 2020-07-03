فولكس فاجن واحدة منهم.. تعرف على أغرب السيارات الرئاسية في العالم

دائما نرى رؤساء وزعماء دول العالم بداخل طراز فاخر من العمالقة الألمان ، مرسيدس أوبي إم دبليو ، ولكن هناك بعض رؤساء الدول لديهم سيارات فاخرة وصنعت لهم خصيصا وفي هذا التقرير نعرض أبرز سيارات الرؤساء حول العالم.
أما بالنسبة للرئاسة البرازيلية فهي تفضل طراز فيوجن وهي من إنتاج الشركة الامريكية العريقة لصناعة السيارات فورد والغريب هنا انها ليس طراز فيوجن الرائع ، ولكن الرغيب أن هذا الطراز من فئة السيدان متوسطة الحجم وكان مخصص عندما صدر في الأسواق للعائلات وليس رؤوس الدول.
وفي قصر الرؤساء أورجواي فهي تعشق الخنفساء طراز فولكس فاجن بيتل موديل عام 1987 والتي قد تكون هذه واحدة من أرخص السيارات الرئاسية في العالم كما انها أرخصها وأصغرها كذلك كما هدية لرئيس الاوروجواي الذي رفض بيعها حتى حينما عرض عليه شراؤها مقابل مليون دولار كي لايهين صديقه الذي أهداها له .
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سنجد أن الملكة إليزابيث ملكة إنجلترا حبها لسيارة تشيلي وحب السيارات الكلاسيكية من طراز خاص إلى رئاسة دولة تشيلي من نوعية جالاكسي XL التي صنعت داخل مصانع الشركة الامريكية العريقة لإنتاج السيارات فورد في فترة الستينات من القرن الماضي وعلى الرغم من وجود سيارات كلاسيكية رئاسية كثيرة صناعة بريطانية خالصة وذلك من كبار الصناعة البريطانية رولز رويس وبنتلي وجاجوار .
أما بالنسبة للرئاسة البرازيلية فهي تفضل طراز فيوجن وهي من إنتاج الشركة الامريكية العريقة لصناعة السيارات فورد والغريب هنا انها ليس طراز فيوجن الرائع ، ولكن الرغيب أن هذا الطراز من فئة السيدان متوسطة الحجم وكان مخصص عندما صدر في الأسواق للعائلات وليس رؤوس الدول.
وتعتمد الرئاسة الفرنسية على سيارات فئة الكروس بالك على طراز صنع لها خصيصا وهي من إنتاج الشركة الفرنسية DS التابعة للمجموعة العريقة لصناعة السيارات سيتروين وتأتي هذا التصميم رائع وسقف مكشوف يسمح للرئيس الفرنسي بالوقوف بداخلها لتحية الشعب الفرنسي عند
السير على الطرقات أما بالنسبة للرئاسة التشيكية فتعتمد على طراز سوبيرب التي تدرج تحت فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم وتتسم بالفخامة والأناقة.
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أما إيطاليا فعلى الرغم من وجود شركات قوية وعريقة في الدولة الإيطالية إلا أن سيارة الرئيس الإيطالي تأتي بصناعة أمريكية، حيث انتجت لانسيا ثيما من مصانع المجموعة العريقة كرايسلر 300 تحمل شعار لانسيا، والجدير بالذكر أن سيارات كرايسلر كانت تباع في السوق الإيطالي تحت علامة لانسيا.
وفي قصر الرؤساء أورجواي فهي تعشق الخنفساء طراز فولكس فاجن بيتل موديل عام 1987 والتي قد تكون هذه واحدة من أرخص السيارات الرئاسية في العالم كما انها أرخصها وأصغرها كذلك كما هدية لرئيس الاوروجواي الذي رفض بيعها حتى حينما عرض عليه شراؤها مقابل مليون دولار كي لايهين صديقه الذي أهداها له .