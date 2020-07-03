فولكس فاجن واحدة منهم.. تعرف على أغرب السيارات الرئاسية في العالم

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وتعتمد الرئاسة الفرنسية على سيارات فئة الكروس بالك على طراز صنع لها خصيصا وهي من إنتاج الشركة الفرنسية DS التابعة للمجموعة العريقة لصناعة السيارات سيتروين وتأتي هذا التصميم رائع وسقف مكشوف يسمح للرئيس الفرنسي بالوقوف بداخلها لتحية الشعب الفرنسي عند









السير على الطرقات أما بالنسبة للرئاسة التشيكية فتعتمد على طراز سوبيرب التي تدرج تحت فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم وتتسم بالفخامة والأناقة.





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أما إيطاليا فعلى الرغم من وجود شركات قوية وعريقة في الدولة الإيطالية إلا أن سيارة الرئيس الإيطالي تأتي بصناعة أمريكية، حيث انتجت لانسيا ثيما من مصانع المجموعة العريقة كرايسلر 300 تحمل شعار لانسيا، والجدير بالذكر أن سيارات كرايسلر كانت تباع في السوق الإيطالي تحت علامة لانسيا.



وفي قصر الرؤساء أورجواي فهي تعشق الخنفساء طراز



وفي قصر الرؤساء أورجواي فهي تعشق الخنفساء طراز فولكس فاجن بيتل موديل عام 1987 والتي قد تكون هذه واحدة من أرخص السيارات الرئاسية في العالم كما انها أرخصها وأصغرها كذلك كما هدية لرئيس الاوروجواي الذي رفض بيعها حتى حينما عرض عليه شراؤها مقابل مليون دولار كي لايهين صديقه الذي أهداها له .