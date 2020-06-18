فيات كرايسلر تواجه أزمة بسبب الاندماج مع بيجو





وأكدت فيات من قبل أنه أعلن في أواخر أكتوبر عن صفقة الإندماج التي من المقرر إنجازها في أوائل 2021 على أبعد تقدير.





كما ستضم هذه المجموعة العملاقة علامات بيجو وسيتروين وفيات وكرايسلر وجيب وألفا روميو ومازيراتي.







وأعرب الاتحاد الاوروبي عن قلقه إزاء التداعيات لعملية الاندماج على سوق الحافلات الصغيرة العالية الربحية في أوروبا لسهولة تصنيع هذه السيارات التي تباع بأسعار تنافسية .





وأكد بيان المفوضية لشؤون المنافسة في الاتحاد الاوروبي مارجريت فيستاجر أن مجموعتي فيات كرايسلر و بيجو اللتين تمتلكان مجموعة كبيرة من العلامات والطرازات تحتلان مكانة متقدمة في قطاع الحافلات التجارية الصغيرة في عدد من الدول الاوروبية وأكدت فيستاجر أن المفوضية ستعمل على ضمان استمرار الاجواء التنافسية السليمة لكافة الأفراد والشركات الذين يعتمدون في أنشطتهم على الحافلات التجارية الصغيرة".





أكدت سلطات الاتحاد الاوروبي أنها ستجري تحقيقا موسعا في صفقة اندماج بين مجموعتي فيات كرايسلر " اف سي أيه " وبيجو سيتروين " بي أس آ" خوفا من الاحتكار.